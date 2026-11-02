रोहित और विराट में से न्यूजीलैंड में कौन जमाएगा सबसे ज्यादा शतक? पुजारा ने कर दी भविष्यवाणी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को मात देने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब वनडे सीरीज पर टिकी हैं जिसकी शुरुआत चार नवंबर से हो रही है। इसी सीरीज से एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर वापसी करते हुए नजर आएंगे। सभी का ध्यान इन दोनों के प्रदर्शन पर है।

भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने टीम में इन दोनों की अहमियत पर जोर दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों में से न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा शतक कौन बनाएगा तो पुजारा मुश्किल में पड़ गए। किसका लिया नाम पुजारा से जियोहॉटस्टार के शो पर जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "जिस तरह से रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका काम है कि वह पावरप्ले में टीम को अच्छी शुरुआत दें। न्यूजीलैंड में उनका यह रोल बदल सकता है और वह शतक की ओर जा सकते हैं, लेकिन विराट के लिए संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि वह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं।"

उन्होंने कहा, "उनका खेल एंकर रोल का है। नंबर-3 पर आने वाले बल्लेबाज के लिए वनडे में शतक बनाना आसान है। ओपनर का रोल भी तय है, लेकिन न्यूजीलैंड में यह बदलता है। इसलिए मुझे लगता है कि विराट के रोहित की तुलना में न्यूजीलैंड में शतक जमाने की ज्यादा संभावनाएं हैं।"