एक घंटे बाद जब बैटिंग अभ्यास के लिए बैट लेने आए तो बैट गायब मिले। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में दीपक का कहना है कि तीनों बैट की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है। उन्होंने कहा चोर को शायद इनकी असली कीमत का अंदाजा नहीं है।

अगर बैट वापस किए गए तो वह पैसे देने को तैयार हैं। दीपक ने कहा उनके पास तीन विकल्प हैं, पुलिस में शिकायत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुहार अथवा भगवान से प्रार्थना कि चोर को समझ आए और वह बैट लौटा जाए।