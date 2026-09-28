जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) गुरुवार को केपटाउन में 2027 विश्व कप के कार्यक्रम का अनावरण करेंगे। यह आयोजन टूर्नामेंट के शुरू होने से एक साल पहले की उलटी गिनती के मौके पर होगा।

इसी दौरान मुकाबलों के टिकट भी जारी किए जाएंगे। विश्व कप अगले साल दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन शुरू होगा। टूर्नामेंट का समापन 21 नवंबर 2027 को होगा। क्‍वालीफाई का क्राइटेरिया विश्व कप में हिस्सा लेने वाली 14 टीमों में से 10 टीमों की पहचान 30 सितंबर तक हो जाएगी, जो क्वालीफिकेशन की कटऑफ तारीख है। इनमें दो मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिंबाब्वे होंगे, जबकि अन्य आठ टीमें आईसीसी की वनडे रैंकिंग के आधार पर क्वालीफाई करेंगी।