Shubman Gill और Shehnaaz Gill क्या भाई-बहन हैं? BB 13 स्टार ने किया चौंकाने वाला खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill Shehnaaz Gill: बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी स्टार शहनाज गिल ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार शुभमन गिल संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी हैं। शहनाज गिल ने मशहूर पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया के शो पर हिस्सा लिया, जहां उनसे पूछा गया कि आखिर शुभमन गिल से उनका क्या रिश्ता है। क्या शुभमन उनके भाई हैं? इस पर शहनाज ने जो जवाब दिया, उससे उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है।

Shehnaaz Gill का Shubman Gill से क्या है रिश्ता? दरअसल, रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर शहनाज (Shehnaaz Gill) से शुभमन गिल (Shubman Gill) संग उनके रूमर्ड कनेक्शन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह मेरा भाई होगा। वह शायद उस तरफ से है, शायद हमारी तरफ से अमृतसर की तरफ से। इसलिए जब वह ट्रेंड करता है तो मेरा भी ट्रेंड बीच में चलता है। यह सच है भाई और बहन का कुछ कनेक्शन होना चाहिए।

उन्होंने (Shehnaaz Gill) कहा कि मैंने खुद से पूछा और मुझे यही जवाब मिला कि हम एक ही पक्ष के हैं। तो हां, कुछ होगा दूर का कनेक्शन। यह अच्छा है। वह अच्छा खेल रहा है। हां, और वह बहुत प्यारा है।

इस बीच, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए उन्हें एक आदर्श कप्तान बताया। उन्होंने गिल की बल्लेबाजी की सराहना की और 14 नवंबर से शुरू होने वाली आगामी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले उनकी सफलता की कामना की।