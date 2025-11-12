Shubman Gill और Shehnaaz Gill क्या भाई-बहन हैं? BB 13 स्टार ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Shehnaaz Gill Shubman Gill: शहनाज गिल ने शुभमन गिल के साथ अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने शुभमन को अपना "भाई" बताया और कहा कि वे शायद एक ही क्षेत्र से हैं, जिससे उनका कनेक्शन बनता है। शहनाज ने शुभमन के खेल की सराहना की और उन्हें प्यारा बताया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill Shehnaaz Gill: बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी स्टार शहनाज गिल ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार शुभमन गिल संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी हैं। शहनाज गिल ने मशहूर पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया के शो पर हिस्सा लिया, जहां उनसे पूछा गया कि आखिर शुभमन गिल से उनका क्या रिश्ता है। क्या शुभमन उनके भाई हैं? इस पर शहनाज ने जो जवाब दिया, उससे उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है।
Shehnaaz Gill का Shubman Gill से क्या है रिश्ता?
दरअसल, रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर शहनाज (Shehnaaz Gill) से शुभमन गिल (Shubman Gill) संग उनके रूमर्ड कनेक्शन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह मेरा भाई होगा। वह शायद उस तरफ से है, शायद हमारी तरफ से अमृतसर की तरफ से। इसलिए जब वह ट्रेंड करता है तो मेरा भी ट्रेंड बीच में चलता है। यह सच है भाई और बहन का कुछ कनेक्शन होना चाहिए।
उन्होंने (Shehnaaz Gill) कहा कि मैंने खुद से पूछा और मुझे यही जवाब मिला कि हम एक ही पक्ष के हैं। तो हां, कुछ होगा दूर का कनेक्शन। यह अच्छा है। वह अच्छा खेल रहा है। हां, और वह बहुत प्यारा है।
इस बीच, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए उन्हें एक आदर्श कप्तान बताया। उन्होंने गिल की बल्लेबाजी की सराहना की और 14 नवंबर से शुरू होने वाली आगामी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले उनकी सफलता की कामना की।
डेब्यू टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान ऐसा रहा रिकॉर्ड
बता दें कि बतौर टेस्ट कप्तान अपनी डेब्यू सीरीज में गिल (Shubman Gill news) ने भारत-इंग्लैंड की सीरीज को 2-2 पर ड्रॉ कराया। 26 साल के गिल ने पांच टेस्ट मैचों में 754 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। ये रिकॉर्ड बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन का रहा। गावस्कर के नाम 734 रन दर्ज थे, लेकिन गिल ने उन्हें पीछे छोड़ दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।