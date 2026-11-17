डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारी से राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा-2024 के प्रश्नपत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू ) ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दो आरोपित भाइयों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

41 वर्षीय अरविंद जाटव और 35 वर्षीय वीर सिंह जाटव को सोमवार रायपुर लाकर विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को 23 नवंबर तक आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लीक पेपर से वसूली मोटी रकम जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों ने परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक कर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया और इसके बदले मोटी रकम वसूली। ईओडब्ल्यू-एसीबी के अनुसार, आरोपित वीर सिंह और अरविंद जाटव मध्य प्रदेश के भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम घना की गड़िया के निवासी हैं। दोनों ने प्रश्नपत्र मुद्रण समिति से जुड़े सहआरोपित वीरेंद्र जाटव के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा।