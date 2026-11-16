61 करोड़ की संपत्ति कुर्की के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने अपनी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की ईडी की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल (अपीलीय न्यायाधिकरण) में चुनौती दी है।

ट्रिब्यूनल ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। चैतन्य ने दुर्ग जिले में स्थित विट्ठल कालोनी के 355 प्लाटों पर ईडी की कब्जे की कार्रवाई को भी चुनौती दी है।

एजेंसी ने दीपावली अवकाश के दौरान शनिवार को इन प्लाटों पर जब्ती नोटिस चस्पा कर कब्जे की कार्रवाई की थी। कॉलोनी में कुल 385 प्लाट हैं, जिनमें से 30 पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। चैतन्य के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की से जुड़ी अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। ईडी को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए गए, लेकिन एजेंसी ने जवाब पेश नहीं किया। पिछली सुनवाइयों में ईडी के अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए।