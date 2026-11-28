डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के इंद्रावती नदी के आसपास के जंगल में सुरक्षाबलों ने जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया माओवादी डंप बरामद किया है।

इसमें 3.84 किलोग्राम सोना और 24 लाख रुपये नकद मिले हैं। बरामद सोने की अनुमानित कीमत 4.29 करोड़ रुपये बताई गई है।

बता दें कि बस्तर संभाग में अब तक माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 13 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 12 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया जा चुका है।

पुलिस के अनुसार, 28 नवंबर को इंद्रावती नदी के आसपास के जंगल में जमीन के अंदर माओवादी डंप की सूचना मिली थी। इसके आधार पर संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया।

थाना भैरमगढ़ से करीब आठ से दस किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी के पास चिन्हित स्थान पर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने जमीन के अंदर दबाकर रखा गया स्टील का डिब्बा बरामद किया। उसकी जांच करने पर सोने के 33 बिस्किट मिले।

प्रत्येक बिस्किट का वजन 10 तोला बताया गया है। इनका कुल वजन 330 तोला (3.84 किलोग्राम) और अनुमानित मूल्य 4.29 लाख रुपये है। इसके अलावा टेप से लिपटे पैकेट में 500-500 रुपये के नोटों के रूप में कुल 24.22 लाख रुपये मिले।