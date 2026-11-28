डिजिटल डेस्क, राजनांदगांव। शराब के नशे में पत्नी और बच्चों के साथ लगातार मारपीट करने वाले व्यक्ति की हत्या का आरोप उसके ही 17 वर्षीय नाबालिग बेटे पर लगा है।

पिता की प्रताड़ना से परेशान होकर बेटे ने कुत्ते को बांधने वाली लोहे की जंजीर से उसका गला घोंट दिया। घटना बागनदी थाना क्षेत्र के ग्राम पुजारीटोला की है। पुलिस ने प्रकरण में नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है।

शराब पीकर बच्चों को पीटता था पिता

पुलिस के अनुसार, मृतक गीतेश उसेंडी नासिक से दीपावली के समय घर लौटा था। रोज शराब पीकर पत्नी और बच्चों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। 27 नवंबर की रात करीब 7:30 बजे भी वह शराब के नशे में घर पहुंचा। उस समय पत्नी और बच्चे चूल्हे के पास आग ताप रहे थे।

खाना खाने के बाद मृतक गीतेश पत्नी और बेटे को मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। उसने तीनों बच्चों को लेकर घर से चले जाने की चेतावनी भी दी। इसके बाद गीतेश ने घर में रखे लकड़ी के बेंठ से पत्नी, बेटे और बेटी की पिटाई शुरू कर दी।

इसी दौरान नाबालिग बेटे ने पिता को धक्का देकर कमरे में गिरा दिया। फिर आंगन में रखी कुत्ते को बांधने वाली लोहे की जंजीर उठाकर उसके गले में लपेट दी और खींच दिया। गला घुटने से गीतेश की मौत हो गई।