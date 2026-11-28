डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के संबलपुर रेल मंडल के सासन स्टेशन पर तीसरी और चौथी रेललाइन की कनेक्टिविटी से संबंधित कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की चार ट्रेनें रद रहेंगी। यह कार्य नान इंटरलाकिंग के तहत किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने पांच दिन प्री-एनआइ और दो दिन एनआई कार्य की अवधि निर्धारित की है।

यह कार्य झारसुगुड़ा यार्ड, चक्रधरपुर और दक्षिण पूर्व रेलवे में प्रस्तावित एनआइ कार्य के दौरान किया जाएगा। इसके लिए प्री-एनआई कार्य 07 से 11 दिसंबर तक पांच दिनों तक चलेगा। वहीं, 12 और 13 दिसंबर को दो दिनों तक एनआइ का काम किया जाएगा।