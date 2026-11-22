डिजिटल डेस्क, रायपुर। शहर के दिवाकर अस्पताल में नवजात बच्चों की खरीदी-बिक्री के मामले में आइवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) सेंटरों से ग्राहक ढूंढे जाने का राजफाश हुआ है।

पुलिस की ओर से गठित एसआइटी की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आइवीएफ सेंटरों के कर्मचारी रुपये के लालच में नि:संतान दंपतियों की जानकारी आरोपितों को देते थे।

मामले में गिरफ्तार पुरुष नर्स आइवीएफ सेंटर में ब्लड सैंपलिंग का काम करता था, जो वहां का डेटा बेचता था। इस तथ्य के आने के बाद अब पुलिस आइवीएफ सेंटरों की जांच की तैयारी कर रही है।

वहीं, सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि दिवाकर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया है। अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है।

मामले में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनका नेटवर्क आठ राज्यों तक फैला था। इस आधार पर पुलिस को 100 से अधिक बच्चों को बेचने की आशंका है।

बताया जा रहा है कि बच्चों की डिलीवरी कराने और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में गिरफ्तार आरोपित महानंद कई निजी अस्पतालों में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम कर चुका है।

दिवाकर अस्पताल के संचालक डॉ. बीआर दिवाकर से उसने एक लाख रुपये की मासिक किश्त पर अस्पताल को किराये पर लिया था। यहीं से उसने बच्चों की खरीदी-बिक्री शुरू की।

गली के अंदर चल रहा था अस्पताल

दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आया कि दिवाकर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल बसंत विहार के मुख्य गेट से करीब दो किलोमीटर दूर एक गली के अंदर तीन मंजिला मकान में चल रहा है।

अस्पताल के बाहर लगे बोर्ड पर मेडिसिन, शिशु रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग, न्यूरो, यूरो, कार्डियो और छाती रोग समेत कई विभागों का उल्लेख था, लेकिन किसी डाक्टर का नाम दर्ज नहीं था।

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