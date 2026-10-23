छत्तीसगढ़: कोरबा में 7 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या, तीन दिन बाद मिली लाश; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये बच्ची तीन दिन से लापता थी।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस मामले में खोजी कुत्ते की मदद से 42 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान देवमती पारा (बांगो थाना क्षेत्र) के रहने वाले अजय उर्फ अमित चौहान के रूप में हुई है।

कोरबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी की दो पत्नियां हैं। हत्या के दिन वह रावणभाठा इलाके में अपनी दूसरी पत्नी से मिलने आया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी अमित चौहान ने बच्ची को अकेला देखा, जिसके बाद उसने बच्ची के साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

किराने की दुकान पर सामान लेने गई बच्ची, वापस नहीं लौटी अधिकारी ने बताया कि बच्ची तीन दिन पहले एक किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी और तभी से लापता थी। गुरुवार सुबह राजगामार पुलिस चौकी इलाके में एक पोल्ट्री फार्म के पीछे झाड़ियों में उसका शव मिला।

पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता ने 19 अक्टूबर की शाम को उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी दुकान से घर वापस नहीं लौटी है। अधिकारी के मुताबिक, बच्ची के पिता सक्ती जिले के फागुरम गांव के रहने वाले हैं। वे चार महीने पहले अपने चार बच्चों के साथ राजगामार आ गए थे और अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में काम करते थे।