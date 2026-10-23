छत्तीसगढ़: महासमुंद में NH-53 पर हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार; दो महिलाओं की मौत और तीन घायल

डिजिटल डेस्क, महासमुंद। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर महासमुंद में बावनकेरा चौक के पास शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं। हादसा कार के ट्रक में टकराने की वजह से हुआ।

संबलपुर से लौट रही कार की दुर्घटना 16 चक्के ट्रक में पीछे से टकराने की वजह से हुई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए वहां पर अफरा-तफरी मच गई। टक्कर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।