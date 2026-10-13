छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पर दहेज में तीन करोड़ मांगने का आरोप

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार बंजारे के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा बंजारे ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है।

पूजा का आरोप है कि शादी के दूसरे दिन से ही पति और ससुरालवाले कार और दो से तीन करोड़ रुपये की मांग कर ताने देने लगे थे। पति ने चार जनवरी 2025 को मायके की जमीन बेचकर रकम लाने का दबाव बनाया। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान भी उन्हें प्रताड़ित किया गया।