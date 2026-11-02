छत्तीसगढ़: बिना लाइसेंस बाइक चलाने का खामियाजा, बेटे को पांच व पिता को 3 महीने की सजा

डिजिटल डेस्क, दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बिना ड्राइविंग लाइसेंस एक युवक बाइक चला रहा था। बाइक सवार ने विपरीत दिशा से आ रही एक्टिवा को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक्टिवा सवार युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में दुर्ग की सत्र अदालत ने बेटे के साथ पिता को भी दोषी ठहराया है।

जहां 19 वर्षीय आरोपित मोहित कुमार बघेल को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, बिना लाइसेंस बेटे को बाइक चलाने की अनुमति देने पर उसके पिता मोहन लाल को तीन महीने की सजा दी गई। सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

कब की है घटना? घटना चार अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कोहका स्थित इंदु आइटी स्कूल के पास हुई थी। अभियोजन के अनुसार, मोहित तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चला रहा था। बाइक विपरीत दिशा में जाकर सामने से आ रही एक्टिवा से टकरा गई।

हादसे में एक्टिवा सवार शादान अली की मौत हो गई। उसका साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के समय आरोपित की उम्र 18 साल थी। जांच में सामने आया कि मोहित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अभियोजन ने साबित किया कि उसके पिता ने बिना लाइसेंस उसे बाइक दी थी।