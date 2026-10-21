छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों को बड़ा तोहफा, मासिक वेतन बढ़कर हुआ 30870 रुपये

राज्य ब्यूरो, रायपुर। राज्य में कानून-व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाओं में तैनात करीब 7,900 नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इसके तहत उनका कुल मासिक मानदेय 19,500 रुपये से बढ़ाकर 30,870 रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार प्रस्ताव से नगर सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।