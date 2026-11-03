छत्तीसगढ़ में वनांचल के 61 मतांतरितों ने की सनातन में वापसी, चरण पखारकर हुआ स्वागत

डिजिटल डेस्क, कवर्धा। बीमारी से छुटकारा मिलने की आस और प्रार्थना से सभी रोग ठीक हो जाने जैसे झांसे में आकर ईसाई बने 10 गांवों के 61 मतांतरितों ने सनातन में वापसी कर ली।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सोमवार को आयोजित संस्कृति गौरव सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में विधायक भावना बोहरा ने आदिवासी-बैगा समाज के प्रमुखों की उपस्थिति में इन ग्रामीणों का चरण पखारकर स्वागत किया।

क्यों लिया वापसी का निर्णय

सनातन में लौटे ग्रामीणों के अनुसार, कुछ लोग प्रार्थना से सभी बीमारियां समाप्त हो जाने जैसी बातों से प्रभावित होकर ईसाई बन गए थे। वनांचल क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और लगातार समझाने के बाद मतांतरित लोगों ने अपनी पारंपरिक आस्था की ओर लौटने का निर्णय लिया।