जोमैटो ने पनीर टिक्का की जगह नवरात्रों में भेज दी चिकन बिरयानी, होटल पर कार्रवाई की मांग

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नवरात्र के दौरान जोमैटो से पनीर टिक्का बिरयानी की जगह शाकाहारी परिवार को चिकन बिरयानी भेज दी। भोजन करते समय चावल में चिकन के टुकड़े मिलने पर परिवार हैरान रह गया।

युवती के पिता के अनुसार, उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी है और उनकी बेटी ने कभी मांसाहार नहीं किया। इसके बाद बेटी ने खाना-पीना छोड़ दिया है। घटना से आहत परिवार ने होटल ग्रैंड गुलमोहर का लाइसेंस रद करने की मांग की है।