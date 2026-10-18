छत्तीसगढ़: चलती कार के बोनट पर लेटी महिला, दो ने दरवाजों पर लटककर किया डांस; रील बनाने जोखिम में डाली जान

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रील बनाने की सनक में तीन महिलाओं ने चलती कार पर खतरनाक स्टंट किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में गरबा वाली पोशाक पहनी एक महिला कार के बोनट पर लेटी नजर आ रही है, जबकि दो अन्य महिलाएं कार के दोनों तरफ के दरवाजों पर लटककर डांस कर रही हैं। वीडियो में दुर्गा पंडाल तक जाने वाले मार्ग पर सजावट के लिए लगाई गई झालरें भी दिखाई दे रही हैं।

वीडियो में दिख रही काले रंग की कार मिठाई कारोबारी राजेंद्र बरनवाल की है। बोनट पर लेटी महिला उनकी पत्नी विदिशा बरनवाल हैं। महिलाओं ने 'जस्ट चील चील चील' गाने पर स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके साथ लिखा था, 'फ्रीडम उसी को मिलती है, जो घर में गाली खाने का जिगरा रखता हो।'