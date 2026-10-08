छत्तीसगढ़ में दो अलग-अलग जगह बिजली गिरने से हादसा, तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिजली गिरने की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस की सब-डिविजनल ऑफिसर नूपुर उपाध्याय ने बताया कि ये घटनाएं बुधवार शाम बिलासपुर के कोटा इलाके में हुई, जब पीड़ित खेती का काम कर रहे थे।

दो घटनाओं में तीन लोगों की मौत लखोटाना के रहने वाले 41 साल के मन्ना यादव और 45 साल के कुंजाराम खेत में थे तभी शाम करीब 6 बजे मौसम अचानक बदला और तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। दोनों पर बिजली गिरी। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोग उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।