छत्तीसगढ़: कोयला घोटाले में एक और बड़ा खुलासा, जांच में 1900 करोड़ रुपये का अयस्क लेवी घोटाला उजागर

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले की जांच में कथित अवैध वसूली का दायरा कोयला परिवहन से आगे बढ़कर लौह अयस्क परिवहन तक पहुंच गया है।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुसार, जब्त डायरी में तत्कालीन जिम्मेदार आईएएस अधिकारी जयप्रकाश मौर्य को करीब एक करोड़ रुपये दिए गए।

वह कोयला घोटाले में निलंबित आइएएस रानू साहू के पति भी हैं। दावा है कि लौह अयस्क (आयरन पैलेट) परिवहन में प्रति टन 100 रुपये का भुगतान हुआ। कोयला परिवहन में प्रति टन 25 रुपये वसूली और कुल 550 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का पहले ही दावा किया जा चुका है।