Yes Bank Share Target: और गिरेंगे यस बैंक के शेयर, ब्रोकरेज ने जताई बड़ी गिरावट की संभावना; दिया ये टारगेट

नई दिल्ली। 8415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यस बैंक (Yes Bank Share) के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली है व इसमें गिरावट और गहरा सकती है। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, जेपी मॉर्गन ने यस बैंक के लिए अपना टारगेट प्राइस घटा दिया है। जेपी मॉर्गन ने यस बैंक के शेयरों पर टारगेट प्राइस 38% घटाया है, और यह 21 रुपये से घटाकर 13.10 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

हालांकि, यस बैंक के कामकाज में सुधार आया है और वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 65% बढ़कर 1,080 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन जेपी मॉर्गन का मानना है कि बैंक के सामने अभी भी संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं।