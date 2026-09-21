मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच सऊदी अरामको ने इस इंडियन कंपनी को दिया ₹2000 करोड़ का ठेका; शेयर भागा 232%
वेल्सपन कॉर्प की सहयोगी कंपनी EPIC को सऊदी अरामको से ₹2,000 करोड़ का स्टील पाइप सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ...और पढ़ें
HighLights
वेल्सपन कॉर्प की सहयोगी EPIC को सऊदी अरामको से ऑर्डर
₹2,000 करोड़ का स्टील पाइप सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला
कंपनी के शेयर में 2026 में 232% की बढ़ोतरी हुई
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड का शेयर 2026 में अब तक 232% उछल चुका है। यानी इसने अब तक इस साल में निवेशकों का पैसा 3.32 गुना कर दिया है। आज सोमवार 21 सितंबर को इसका शेयर फिर से चर्चा में रहेगा। इसकी वजह है कंपनी की सहयोगी कंपनी को वेस्ट एशिया में एक और ऑर्डर मिलना।
वेल्सपन कॉर्प के मुताबिक इसकी सहयोगी कंपनी, ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री (EPIC) (जो सऊदी अरब में एक लिस्टेड कंपनी भी है) ने सऊदी अरामको के साथ स्टील पाइप बनाने और सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह जानकारी सऊदी स्टॉक एक्सचेंज को भी दी गई थी।
कितना बड़ा है ये ऑर्डर?
ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री ऑर्डर की वैल्यू 771 मिलियन सऊदी रियाल, यानी लगभग ₹2,000 करोड़ बताई जा रही है। वेल्सपन कॉर्प ने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि छह महीने है और इसका फाइनेंशियल असर इस फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2028 की पहली तिमाही तक दिखेगा।
EPIC, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के साथ हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड (HSAW) पाइप बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है।
अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर
वेल्सपन कॉर्प को यह ऑर्डर तब मिला है, जब ठीक एक महीने पहले ही उसे अपनी US मैन्युफैक्चरिंग सुविधा से पाइप सप्लाई करने के लिए $1.8 बिलियन (लगभग ₹17,200 करोड़) का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला था।
उस ऑर्डर के बाद वेल्सपन कॉर्प की ऑर्डर बुक रिकॉर्ड ₹42,100 करोड़ या $4.4 बिलियन तक पहुंच गई थी।
किस भाव पर है शेयर?
पिछले शुक्रवार को वेल्सपन कॉर्प का शेयर 8.1% बढ़कर ₹2,660 पर बंद हुआ और निफ्टी 500 इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में शामिल रहा। यह स्टॉक 2026 में अब तक Nifty 500 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा है।
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