गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी, क्या आज फिर फिसलेगा मार्केट? RVNL-लेंसकार्ट समेत इन शेयरों पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए आज निगेटिव रुझान हैं। करीब साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 22 अंक या 0.09 फीसदी गिरकर 23,339 पर है। पिछले तीन सेशन में भारतीय बाजार में राहत देखी गई। इसकी वजह ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट है, जो सऊदी पाइपलाइन की मरम्मत में हुई प्रगति और एक्सपोर्ट के वैकल्पिक रास्तों के कारण सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट की आशंका कम होने से आई है।

इस बीच जानकारों का कहना है कि फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने का दौर अब पीछे छूट चुका है, ट्रेजरी यील्ड में नरमी आई है, क्रूड की कीमतें अपने ऊंचे स्तर से नीचे आई हैं और घरेलू लिक्विडिटी मजबूत है, इसलिए बाजार का रुख सावधानी के साथ सकारात्मक रहने की संभावना है।

आइए जानते हैं आज कौन-से शेयरों पर फोकस रह सकता है।

Q1 Results Today - ऑगमॉन्ट एंटरप्राइजेज, ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज, सिम्बायोटेक फार्मालैब और एलीटकॉन इंटरनेशनल आज अपनी तिमाही कमाई की घोषणा करेंगी। Hy-Tech Engineers - मुनाफा 10.9% बढ़कर ₹4.6 करोड़ हुआ (पहले ₹4.14 करोड़ था)। रेवेन्यू 13.4% बढ़कर ₹43.04 करोड़ हुआ (पहले ₹38 करोड़ था)। Lenskart Solutions - 'प्लैटिनम जैस्मीन ए 2018 ट्रस्ट' एक ब्लॉक डील के जरिए Lenskart में 1.7 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले 3 करोड़ तक इक्विटी शेयर बेच सकता है। इस ऑफर का साइज 2,047.4 करोड़ रुपये तय किया गया है और इसका फ्लोर प्राइस 682.45 रुपये प्रति शेयर है।

RVNL - कंपनी को ईस्ट कोस्ट रेलवे से 404.88 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। Welspun Enterprises - कंपनी की सब्सिडियरी, वेल्सपन मिशिगन इंजीनियर्स को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 351.24 करोड़ रुपये के दो सीवर रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट मिले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड मिल रहा है। Refex Industries - रिफेक्स इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में एक सरकारी कंपनी से RCR (रोड-कम-रेल) मोड के तहत 10 लाख मीट्रिक टन (MT) पॉन्ड ऐश और फ्लाई ऐश उठाने का 160 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। GR Infraprojects - कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक पत्र मिला है, जिसमें आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड रोड बनाने के ₹4,262.78 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 7 सितंबर को 'अपॉइंटेड डेट' (काम शुरू होने की तारीख) घोषित किया गया है।

Knowledge Marine & Engineering Works - कंपनी को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से अपना तीसरा 'ग्रीन टग' कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 279.33 करोड़ रुपये के इस कॉन्ट्रैक्ट में 15 साल की अवधि के लिए बैटरी से चलने वाले 'ग्रीन टग' का निर्माण और उसे किराए पर देना शामिल है।