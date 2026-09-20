Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 19 आईपीओ, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP है सबसे ज्यादा

कंपनी का नाम कैटेगरी कब खुलेगा कब होगा बंद प्राइस बैंड (रुपये में) किस पर होगी लिस्टिंग

बेंच मार्क इन्फोटेक सर्विसेज एसएमई 25-सितंबर-2026 29-सितंबर-2026 एनएसई एसएमई

ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड मुख्यबोर्ड 24-सितंबर-2026 28-सितंबर-2026 385.00 से 405.00 बीएसई, एनएसई

पेशवा व्हीट लिमिटेड एसएमई 24-सितंबर-2026 28-सितंबर-2026 बीएसई एसएमई

आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 350.00 से 375.00 बीएसई, एनएसई

स्वास्तिका इंफ्रा लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 175.00 से 185.00 बीएसई, एनएसई

कोरइंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 74.00 से 78.00 एनएसई एसएमई

एलिवेट कैम्पस लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 343.00 से 362.00 बीएसई, एनएसई

साई ऊर्जा इंडो वेंचर्स लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 107.00 से 113.00 बीएसई एसएमई

पूजा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 109.00 से 115.00 एनएसई एसएमई

लिक्विड डिजिटल इंडिया लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 51.00 से 54.00 बीएसई एसएमई

एड्रॉइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 126.00 से 134.00 बीएसई, एनएसई

एसकेऑफसेट लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 119.00 से 125.00 बीएसई एसएमई

यूनाइटेक फाइबर्स लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 83.00 से 88.00 बीएसई एसएमई

वर्मोरा ग्रैनिटो लिमिटेड मुख्यबोर्ड 22-सितंबर-2026 24-सितंबर-2026 140.00 से 148.00 बीएसई, एनएसई

हिमालय न्यूट्रावेडिक्स एसएमई 22-सितंबर-2026 24-सितंबर-2026 100.00 से 106.00 बीएसई एसएमई

आनंद सीमलेस लिमिटेड एसएमई 22-सितंबर-2026 24-सितंबर-2026 72 बीएसई एसएमई

विवेकानंद कॉटस्पिन लिमिटेड एसएमई 21-सितंबर-2026 23-सितंबर-2026 32.00 से 37.00 बीएसई एसएमई

एफएक्स मल्टीटेक लिमिटेड एसएमई 21-सितंबर-2026 23-सितंबर-2026 110.00 से 116.00 बीएसई एसएमई