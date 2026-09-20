Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 19 आईपीओ, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP है सबसे ज्यादा
अगले हफ्ते कुल 19 आईपीओ खुलने वाले हैं, जिनमें 13 एसएमई और 6 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल हैं। इस लेख में ...और पढ़ें
HighLights
अगले हफ्ते खुलेंगे कुल 19 नए आईपीओ
इनमें 13 एसएमई और 6 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल
अधिकतर का जीएमपी फिलहाल जीरो
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते 2-4 नहीं बल्कि 19 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) आने वाले हैं। इनमें 13 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के हैं। वहीं 6 मेनबोर्ड के आईपीओ भी शामिल हैं। यहां हम आपको इन सभी 19 आईपीओ की जानकारी और सबके जीएमपी के भी बारे में बताएंगे।
ये है सभी 19 आईपीओ की डिटेल
|कंपनी का नाम
|कैटेगरी
|कब खुलेगा
|
कब होगा बंद
|प्राइस बैंड (रुपये में)
|किस पर होगी लिस्टिंग
|बेंच मार्क इन्फोटेक सर्विसेज
|एसएमई
|25-सितंबर-2026
|
29-सितंबर-2026
|एनएसई एसएमई
|ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|24-सितंबर-2026
|28-सितंबर-2026
|385.00 से 405.00
|बीएसई, एनएसई
|पेशवा व्हीट लिमिटेड
|एसएमई
|24-सितंबर-2026
|
28-सितंबर-2026
|बीएसई एसएमई
|आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|350.00 से 375.00
|बीएसई, एनएसई
|स्वास्तिका इंफ्रा लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|175.00 से 185.00
|बीएसई, एनएसई
|कोरइंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
|एसएमई
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|74.00 से 78.00
|एनएसई एसएमई
|एलिवेट कैम्पस लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|343.00 से 362.00
|बीएसई, एनएसई
|साई ऊर्जा इंडो वेंचर्स लिमिटेड
|एसएमई
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|107.00 से 113.00
|बीएसई एसएमई
|पूजा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
|एसएमई
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|109.00 से 115.00
|एनएसई एसएमई
|लिक्विड डिजिटल इंडिया लिमिटेड
|एसएमई
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|51.00 से 54.00
|बीएसई एसएमई
|एड्रॉइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|126.00 से 134.00
|बीएसई, एनएसई
|एसकेऑफसेट लिमिटेड
|एसएमई
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|119.00 से 125.00
|बीएसई एसएमई
|यूनाइटेक फाइबर्स लिमिटेड
|एसएमई
|23-सितंबर-2026
|25-सितंबर-2026
|83.00 से 88.00
|बीएसई एसएमई
|वर्मोरा ग्रैनिटो लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|22-सितंबर-2026
|24-सितंबर-2026
|140.00 से 148.00
|बीएसई, एनएसई
|हिमालय न्यूट्रावेडिक्स
|एसएमई
|22-सितंबर-2026
|24-सितंबर-2026
|100.00 से 106.00
|बीएसई एसएमई
|आनंद सीमलेस लिमिटेड
|एसएमई
|22-सितंबर-2026
|24-सितंबर-2026
|72
|बीएसई एसएमई
|विवेकानंद कॉटस्पिन लिमिटेड
|एसएमई
|21-सितंबर-2026
|23-सितंबर-2026
|32.00 से 37.00
|बीएसई एसएमई
|एफएक्स मल्टीटेक लिमिटेड
|एसएमई
|21-सितंबर-2026
|23-सितंबर-2026
|110.00 से 116.00
|बीएसई एसएमई
|रोबोकिड्ज़ एडवेंचर्स लिमिटेड
|एसएमई
|21-सितंबर-2026
|23-सितंबर-2026
|100.00 से 106.00
|बीएसई एसएमई
किसका जीएमपी सबसे ज्यादा?
- रोबोकिड्ज एडवेंचर्स लिमिटेड : 51 रुपये
- एफएक्स मल्टीटेक लिमिटेड : 0 रुपये
- विवेकानंद कॉटस्पिन लिमिटेड : 0 रुपये
- आनंद सीमलेस लिमिटेड : 0 रुपये
- हिमालय न्यूट्रावेडिक्स इंडिया लिमिटेड : 0 रुपये
- यूनाइटेक फाइबर्स लिमिटेड : 0 रुपये
- एसकेऑफसेट लिमिटेड : 0 रुपये
- वर्मोरा ग्रैनिटो लिमिटेड : 12 रुपये
- एड्रॉइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड : 35 रुपये
- लिक्विड डिजिटल इंडिया लिमिटेड : 0 रुपये
- पूजा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड : 0 रुपये
- साई ऊर्जा इंडो वेंचर्स लिमिटेड : 0 रुपये
- एलिवेट कैम्पस लिमिटेड : 16 रुपये
- कोरइंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड : 0 रुपये
- स्वास्तिका इंफ्रा लिमिटेड : 3 रुपये
- आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड : 1 रुपये
- पेशवा व्हीट लिमिटेड : 0 रुपये
- ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड : 64 रुपये
- बेंच मार्क इन्फोटेक सर्विसेज लिमिटेड : 0 रुपये
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