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      Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 19 आईपीओ, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP है सबसे ज्यादा

      By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
      Published: Sun, 20 Sep 2026 09:06 AM (IST)

      अगले हफ्ते कुल 19 आईपीओ खुलने वाले हैं, जिनमें 13 एसएमई और 6 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल हैं। इस लेख में ...और पढ़ें

      अगले हफ्ते खुलने जा रहे हैं 19 आईपीओ

      अगले हफ्ते खुलने जा रहे हैं 19 आईपीओ

      HighLights

      1. अगले हफ्ते खुलेंगे कुल 19 नए आईपीओ

      2. इनमें 13 एसएमई और 6 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल

      3. अधिकतर का जीएमपी फिलहाल जीरो

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते 2-4 नहीं बल्कि 19 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) आने वाले हैं। इनमें 13 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के हैं। वहीं 6 मेनबोर्ड के आईपीओ भी शामिल हैं। यहां हम आपको इन सभी 19 आईपीओ की जानकारी और सबके जीएमपी के भी बारे में बताएंगे।

      ये है सभी 19 आईपीओ की डिटेल

      कंपनी का नाम कैटेगरी कब खुलेगा
      कब होगा बंद
      		प्राइस बैंड (रुपये में) किस पर होगी लिस्टिंग
      बेंच मार्क इन्फोटेक सर्विसेज एसएमई 25-सितंबर-2026
      29-सितंबर-2026
      		  एनएसई एसएमई
      ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड मुख्यबोर्ड 24-सितंबर-2026 28-सितंबर-2026 385.00 से 405.00 बीएसई, एनएसई
      पेशवा व्हीट लिमिटेड एसएमई 24-सितंबर-2026
      28-सितंबर-2026
      		  बीएसई एसएमई
      आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 350.00 से 375.00 बीएसई, एनएसई
      स्वास्तिका इंफ्रा लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 175.00 से 185.00 बीएसई, एनएसई
      कोरइंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 74.00 से 78.00 एनएसई एसएमई
      एलिवेट कैम्पस लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 343.00 से 362.00 बीएसई, एनएसई
      साई ऊर्जा इंडो वेंचर्स लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 107.00 से 113.00 बीएसई एसएमई
      पूजा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 109.00 से 115.00 एनएसई एसएमई
      लिक्विड डिजिटल इंडिया लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 51.00 से 54.00 बीएसई एसएमई
      एड्रॉइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड मुख्यबोर्ड 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 126.00 से 134.00 बीएसई, एनएसई
      एसकेऑफसेट लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 119.00 से 125.00 बीएसई एसएमई
      यूनाइटेक फाइबर्स लिमिटेड एसएमई 23-सितंबर-2026 25-सितंबर-2026 83.00 से 88.00 बीएसई एसएमई
      वर्मोरा ग्रैनिटो लिमिटेड मुख्यबोर्ड 22-सितंबर-2026 24-सितंबर-2026 140.00 से 148.00 बीएसई, एनएसई
      हिमालय न्यूट्रावेडिक्स एसएमई 22-सितंबर-2026 24-सितंबर-2026 100.00 से 106.00 बीएसई एसएमई
      आनंद सीमलेस लिमिटेड एसएमई 22-सितंबर-2026 24-सितंबर-2026 72 बीएसई एसएमई
      विवेकानंद कॉटस्पिन लिमिटेड एसएमई 21-सितंबर-2026 23-सितंबर-2026 32.00 से 37.00 बीएसई एसएमई
      एफएक्स मल्टीटेक लिमिटेड एसएमई 21-सितंबर-2026 23-सितंबर-2026 110.00 से 116.00 बीएसई एसएमई
      रोबोकिड्ज़ एडवेंचर्स लिमिटेड एसएमई 21-सितंबर-2026 23-सितंबर-2026 100.00 से 106.00 बीएसई एसएमई

      किसका जीएमपी सबसे ज्यादा?

      • रोबोकिड्ज एडवेंचर्स लिमिटेड : 51 रुपये
      • एफएक्स मल्टीटेक लिमिटेड : 0 रुपये
      • विवेकानंद कॉटस्पिन लिमिटेड : 0 रुपये
      • आनंद सीमलेस लिमिटेड : 0 रुपये
      • हिमालय न्यूट्रावेडिक्स इंडिया लिमिटेड : 0 रुपये
      • यूनाइटेक फाइबर्स लिमिटेड : 0 रुपये
      • एसकेऑफसेट लिमिटेड : 0 रुपये
      • वर्मोरा ग्रैनिटो लिमिटेड : 12 रुपये
      • एड्रॉइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड : 35 रुपये
      • लिक्विड डिजिटल इंडिया लिमिटेड : 0 रुपये
      • पूजा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड : 0 रुपये
      • साई ऊर्जा इंडो वेंचर्स लिमिटेड : 0 रुपये
      • एलिवेट कैम्पस लिमिटेड : 16 रुपये
      • कोरइंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड : 0 रुपये
      • स्वास्तिका इंफ्रा लिमिटेड : 3 रुपये
      • आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड : 1 रुपये
      • पेशवा व्हीट लिमिटेड : 0 रुपये
      • ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड : 64 रुपये
      • बेंच मार्क इन्फोटेक सर्विसेज लिमिटेड : 0 रुपये

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