₹73518 करोड़ मार्केट कैप, 1 साल में 208% का रिटर्न! अब कंपनी को मिला ₹4000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पाइप बनाने में दुनिया की अग्रणी कंपनी, वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड (WCL) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उसकी पूरी तरह से अपनी अमेरिकी सब्सिडियरी, वेल्सपन ट्यूबलर LLC को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत लगभग 412.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4,000 करोड़) है। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हाई-फ़्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डेड (HFIW) पाइप की सप्लाई शामिल है। यह कंपनी के इतिहास में वॉल्यूम, लंबाई और कीमत के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।

ये पाइप अमेरिका के लिटिल रॉक में वेल्सपन की नई अपग्रेड की गई HFIW फैसिलिटी में उसकी बेहतर तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे। 1 साल में 208.4% का शानदार रिटर्न मजबूत ऑपरेशनल ग्रोथ को दिखाते हुए, वेल्सपन कॉर्प के स्टॉक ने पिछले साल में 208.4% का शानदार रिटर्न दिया है। इसके शेयर की कीमत ₹2,785.40 तक पहुंच गई है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹73,500 करोड़ हो गया है। WCL का एक साल का स्टॉक परफॉर्मेंस सेक्टर की दूसरी कंपनियों, जैसे APL अपोलो ट्यूब्स का 29.41% रिटर्न है और मार्केट कैप ₹60,879 करोड़ है। वहीं श्याम मेटालिक्स का 19.29% रिटर्न है।