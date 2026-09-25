₹73518 करोड़ मार्केट कैप, 1 साल में 208% का रिटर्न! अब कंपनी को मिला ₹4000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर
वेल्सपन कॉर्प की अमेरिकी सहायक कंपनी को लगभग ₹4,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा पाइप सप्लाई ऑर्डर मिला ...और पढ़ें
HighLights
वेल्सपन कॉर्प को मिला ₹4000 करोड़ का सबसे बड़ा पाइप ऑर्डर।
अमेरिकी सहायक कंपनी वेल्सपन ट्यूबलर LLC को मिला यह कॉन्ट्रैक्ट।
पिछले एक साल में शेयर ने दिया 208.4% का शानदार रिटर्न।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पाइप बनाने में दुनिया की अग्रणी कंपनी, वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड (WCL) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उसकी पूरी तरह से अपनी अमेरिकी सब्सिडियरी, वेल्सपन ट्यूबलर LLC को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत लगभग 412.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4,000 करोड़) है। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हाई-फ़्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डेड (HFIW) पाइप की सप्लाई शामिल है। यह कंपनी के इतिहास में वॉल्यूम, लंबाई और कीमत के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।
ये पाइप अमेरिका के लिटिल रॉक में वेल्सपन की नई अपग्रेड की गई HFIW फैसिलिटी में उसकी बेहतर तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे।
1 साल में 208.4% का शानदार रिटर्न
मजबूत ऑपरेशनल ग्रोथ को दिखाते हुए, वेल्सपन कॉर्प के स्टॉक ने पिछले साल में 208.4% का शानदार रिटर्न दिया है। इसके शेयर की कीमत ₹2,785.40 तक पहुंच गई है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹73,500 करोड़ हो गया है। WCL का एक साल का स्टॉक परफॉर्मेंस सेक्टर की दूसरी कंपनियों, जैसे APL अपोलो ट्यूब्स का 29.41% रिटर्न है और मार्केट कैप ₹60,879 करोड़ है। वहीं श्याम मेटालिक्स का 19.29% रिटर्न है।
क्या करती है कंपनी?
बड़े व्यास वाले पाइप के अपने मुख्य कारोबार के अलावा, WCL का इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो है, जिसमें BIS-सर्टिफाइड स्टील बिलेट्स, TMT रीबार्स, डक्टाइल आयरन पाइप और स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट शामिल हैं।
भारत, अमेरिका और सऊदी अरब में रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ, कंपनी छह महाद्वीपों के 50 देशों में क्लाइंट्स को सर्विस देती है। WCL की लंबी अवधि की विस्तार रणनीति को रणनीतिक अधिग्रहणों से और मजबूती मिली है, जिनमें वॉटर स्टोरेज के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी Sintex-BAPL और ABG Shipyard की चुनिंदा एसेट शामिल हैं।
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