GMP तेजी से भाग रहा, सब्सक्रिप्शन 18 गुना हुआ; अब इस IPO में आया कमाई का मौका!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Adroit Industries IPO में बोली लगाने का तीसरा और आखिरी दिन शुक्रवार, 25 सितंबर को शुरू हुआ। इस इश्यू को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। ग्रे मार्केट में भी इस IPO की चर्चा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बढ़कर 28% हो गया है (पहले यह 25% था)। इससे संकेत मिलता है कि अगर ग्रे मार्केट का ट्रेंड कंपनी के मार्केट में लिस्टिंग तक बना रहता है, तो प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है।

बोली लगाने के दूसरे दिन, IPO कुल मिलाकर 18.07 गुना सब्सक्राइब हुआ। निवेशकों ने ऑफर किए गए 78.72 लाख शेयरों के लिए बोलियां लगाईं। रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित 39.36 लाख शेयरों के मुकाबले रिटेल हिस्सा 7.24 गुना सब्सक्राइब हुआ।

IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 23 सितंबर को खुला था और आज, 25 सितंबर 2026 को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट का आधार 28 सितंबर को तय होने की उम्मीद है, जबकि कंपनी के शेयर 30 सितंबर 2026 को NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होंगे।

कंपनी ने IPO के लिए 126 रुपये से 134 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक कम से कम 111 शेयरों (एक लॉट) के लिए बोली लगा सकते हैं। 134 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर, एक रिटेल निवेशक को एक लॉट के लिए 14,874 रुपये का निवेश करना होगा।

Adroit Industries IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस Adroit Industries IPO को दूसरे दिन कुल मिलाकर 18.07 गुना सब्सक्राइब किया गया। निवेशकों ने इश्यू में उपलब्ध 78.72 लाख शेयरों के मुकाबले बोलियां लगाईं। Adroit Industries IPO GMP आज ग्रे मार्केट में, Adroit Industries IPO का GMP अभी 37 रुपये है। यह IPO के ऊपरी प्राइस बैंड (134 रुपये) के मुकाबले लगभग 28% का प्रीमियम है। मौजूदा GMP के आधार पर, अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग 171 रुपये प्रति शेयर बैठता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) एक अनौपचारिक और बिना रेगुलेटेड मार्केट इंडिकेटर है और यह असल लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता है।

Adroit Industries (India) के बारे में जनवरी 1995 में बनी Adroit Industries (India) Limited, ड्राइवलाइन सिस्टम के लिए प्रोपेलर शाफ्ट और टॉर्क-ट्रांसमिशन पार्ट्स बनाने और सप्लाई करने वाली एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। कंपनी 5,000 से ज़्यादा SKU ऑफ़र करती है, जिनमें प्रिसिजन-मशीन्ड टॉर्क-ट्रांसमिशन पार्ट्स, पूरी प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली और फोर्ज्ड पार्ट्स शामिल हैं। इसकी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में फोर्जिंग, प्रिसिजन मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, असेंबली, बैलेंसिंग और टेस्टिंग शामिल हैं, जिससे प्रोडक्शन पर पूरी तरह से कंट्रोल बना रहता है। कंपनी मुख्य रूप से कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ SUV, डिफेंस और इमरजेंसी सेवाओं, भारी उपकरणों, ऑफ़-हाइवे मशीनरी और इंडस्ट्रियल कामों के लिए सर्विस देती है।