ज्वैलरी कंपनी बांटेगी बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट का जल्द होगा एलान; साल भर में 343 फीसदी दिया है रिटर्न

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। उत्सव सीजी गोल्ड ज्वेल्स ने बोनस शेयर जारी करने का एलान किया है। 23 अक्टूबर 2026 को कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने का फैसला किया है। साथ ही कंपनी ने कैपेसिटी बढ़ाने, दुबई में प्रस्तावित सब्सिडियरी, नए ग्राहकों को जोड़ने और नेचुरल और लैब-ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के क्षेत्र में एंट्री करके 'उत्सव' (Utssav) को विकास के अगले चरण में जाने की तैयारी की है। इस चरण के जरिए कंपनी का टारगेट FY30 तक ₹4,000–5,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करने का है।

बोनस शेयर इश्यू की डिटेल कंपनी शेयरधारकों को हर शेयर पर एक बोनस शेयर फ्री में देगी। मगर एलिजिबल शेयरहोल्डर्स के नाम तय करने के लिए अभी रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया गया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट का एलान बाद में किया जाएगा।

शेयर प्राइस पर क्या पड़ता है असर? ध्यान रहे कि किसी कंपनी द्वारा बोनस शेयर जारी करने पर शेयर की कीमत (Share Price) उसी अनुपात में कम हो जाती है। इससे कुल निवेश राशि पहले के बराबर ही बनी रहती है। जैसे कि यदि कोई कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करे और उसका शेयर प्राइस 100 रुपये पर है, तो एक शेयर का दाम आधा यानी 50 रुपये पर आ जाएगा।