US Fed के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद गिफ्ट निफ्टी में गिरावट, क्या फिसलेगा भारतीय शेयर बाजार? इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। यूएस फेडरल रिजर्व (US Fed Interest Rate) ने 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब फेडरल फंड्स रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 3.75% से 4% की नई रेंज में पहुंच गई हैं। यह फैसला महंगाई के लगातार ऊंचे स्तर के बीच लिया गया है। इसके बाद आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का अनुमान है, जिसका संकेत गिफ्ट निफ्टी (Gift NIfty Today) से भी मिल रहा है। करीब साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 59.50 अंक या 0.26 फीसदी गिरकर 23,207.50 पर है।

एनालिस्ट्स का कहना है कि निफ्टी में मौजूदा स्विंग (22,182–24,774) के 61.8% रिट्रेसमेंट जोन के आस-पास चल रहा कंसोलिडेशन निचले स्तरों पर बेस बनने का संकेत देता है। हालिया स्थिरता के बावजूद, इंडेक्स ने अभी तक 'हायर हाई-हायर लो' स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, जिससे बाजार का मूड सतर्क बना हुआ है।

इस बीच आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q1 Results Today - स्काईवेज एयर सर्विसेज और ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगी। Tempsens Instruments India - Q1 में इसका मुनाफा 14.2% बढ़कर ₹15.2 करोड़ हुआ (पहले ₹13.3 करोड़ था)। रेवेन्यू 33.4% बढ़कर ₹118.7 करोड़ हुआ (पहले ₹89 करोड़ था)। Infosys - कंपनी ने AI, क्लाउड, साइबरसिक्योरिटी और नेक्स्ट-जेनरेशन डिजिटल सेवाओं में बेहतर क्षमताओं के साथ मध्य भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए अपने इंदौर डेवलपमेंट सेंटर (DC) के विस्तार की घोषणा की। Alembic Pharmaceuticals - US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने वडोदरा, गुजरात में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स की बायोइक्विवेलेंस सुविधा की इंस्पेक्शन रिपोर्ट (EIR) जारी की है और इंस्पेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। Highway Infrastructure - कंपनी को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से 220.66 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए यूजर फीस वसूलना, टोल प्लाजा चलाना और जरूरी स्टाफ के साथ चार पेट्रोल-कम-सेफ़्टी गाड़ियां तैनात करना शामिल है।

Mazagon Dock Shipbuilders - कंपनी ने महाराष्ट्र के दिघी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर में 'एंकर शिपयार्ड' के तौर पर शामिल होने के लिए नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र (NSHIPML) के साथ एक समझौता किया है। G R Infraprojects - कंपनी ने NTPC के मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लगाने के EPC पैकेज प्रोजेक्ट के लिए NTPC को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस जारी किया है। Fortis Healthcare - कंपनी ने नई दिल्ली के अशोक विहार में 400 से ज्यादा बेड वाले सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में हेल्थकेयर सर्विस देने के लिए सेठ सुंदर लाल जैन चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के साथ समझौते किए हैं। उम्मीद है कि यह हॉस्पिटल तीन से चार साल में काम करना शुरू कर देगा।