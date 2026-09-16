ये भारतीय है अफ्रीका का रिटेल किंग, 28 की उम्र में ₹1400 लेकर छोड़ा था देश; आज ₹883 करोड़ का कारोबार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई ऐसे भारतीय हैं, जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर अपनी किस्मत चमकाई। इनमें से कई अरपबति बने और आज सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। इनमें से एक हैं रामचंद्रन ओट्टापथु (Ramachandran Ottapathu Story)।

रामचंद्रन ओट्टापाथु अकाउंटिंग की नौकरी के लिए भारत छोड़कर एक ऐसे अफ्रीकी देश चले गए, जिसके बारे में उन्हें बहुत कम जानकारी थी। ये देश है बोत्सवाना। जल्द ही अफ्रीका ने उनका दिल जीत लिया और उन्हें खूब दौलत भी दी।

कहां हुआ था जन्म? ओट्टापाथु जब देश से गए थे, तो उनकी जेब में सिर्फ 200 बोत्सवाना पुला (भारतीय करेंसी में 1419 रुपये) थे। मगर पिछले पच्चीस सालों में उन्होंने रिटेल साम्राज्य खड़ा किया है। उनकी स्टोरी दक्षिणी अफ्रीका में तेजी से ग्रोथ हासिल करने वाली कामयाब बिजनेस कहानियों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ करीब 883 करोड़ रुपये है।

उनका जन्म भारत के केरल राज्य के त्रिशूर जिले के ओल्लूर में हुआ था। यह एक छोटा सा कमर्शियल शहर है जो अपनी टाइल फैक्ट्रियों और लकड़ी के उद्योगों के लिए जाना जाता है और यहाँ से अक्सर लोग काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। उनका परिवार गरीब था। उनके पिता एक बुनकर थे।

10 साल की उम्र में भाई को खोया जब ओट्टापाथु 10 साल के थे, तब उनके 17 साल के बड़े भाई बालकृष्णन की साँप के काटने से मौत हो गई, और इसके बाद उनके पिता शराब की लत और निराशा में डूब गए। परिवार की जिम्मेदारी ओट्टापाथु पर आ गई।

उन्होंने कड़ी मेहनत की, कालीकट यूनिवर्सिटी से पहली ही बार में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास की, और परिवार के एक कार्यक्रम में एक अजनबी से मिले जिन्होंने उन्हें बोत्सवाना में नौकरी की पेशकश की। वे 1992 में बोत्सवाना पहुँचे। उनके लिए अफ्रीका और बोत्सवाना एक दूसरी दुनिया जैसे थे।

ऐसे शुरू किया काम बोत्सवाना में वेसाइड सुपरमार्केट की शुरुआत 1986 में लोबात्से में चोपडैट परिवार ने की थी। शुरू में यह दुकान बिजली के सामान, खासकर ट्रांजिस्टर रेडियो और टेलीविजन सेट बेचती थी। यह दुकान उन जिम्बाब्वे के व्यापारियों की जरूरतें पूरी करती थी जो थोक में सामान खरीदने के लिए बॉर्डर पार करके आते थे, और सामान मंगाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पास होने का फायदा उठाती थी।

इस बिजनेस को चलाने वाले फारूक इस्माइल ने जिम्बाब्वे के व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे और भरोसेमंद स्टॉक के लिए अपनी पहचान बना ली थी। 1992 तक, जब ओट्टापाथु अकाउंटिंग की अपनी योग्यता के साथ वहाँ पहुँचे, तो बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इस्माइल अकेले उसे संभाल नहीं पा रहे थे। ओट्टापाथु ने बतौर अकाउंटेंट काम शुरू किया।

ब्रांड को और मजबूत किया ओट्टापाथु अधिक समय तक अकाउंटेंट नहीं रहे। 1992 में, यह समझते हुए कि रिटेल मार्केट पर साउथ अफ़्रीकी चेन का कब्जा था और कम आय वाले ग्राहकों के लिए सस्ती ग्रोसरी की कमी थी, उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने इलेक्ट्रिकल सामान बेचना बंद कर दिया, ग्रोसरी और सब्जियाँ बेचना शुरू किया, और दुकान खुलने का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया।

1993 में दूसरा स्टोर खुला। गैबोरोन में पहला स्टोर, 'फ्रेंडली ग्रोसर', 1999 में खुला। 2003 में ब्रांड को और मजबूत किया गया। 2012 तक, जब चॉपीज (Choppies) बोत्सवाना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, जो उस एक्सचेंज के इतिहास का सबसे बड़ा IPO था।

आईपीओ को 400 प्रतिशत तक ज्यादा सब्सक्रिप्शन के साथ BWP350 मिलियन (आज के हिसाब से 248 करोड़ रुपये) जुटाए गए। तब तक इस्माइल द्वारा शुरू की गई और ओट्टापाथु द्वारा बदली गई यह कंपनी बोत्सवाना की सबसे बड़ी ग्रोसरी चेन बन चुकी थी।