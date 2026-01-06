Trent के शेयरों में फिर से भारी गिरावट, इस वजह से 8% टूटा, 6 महीने से मंदी की गिरफ्त में Tata ग्रुप का ये स्टॉक

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की रिटेल सेक्टर की कपड़े बेचने वाली कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Limited Share) के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 6 जनवरी को शुरुआती कारोबार में यह स्टॉक 8 फीसदी तक गिर गया। शेयरों में यह गिरावट कंपनी की ओर से दिए गए Q3 बिजनेस अपडेट के बाद आई है। 5 जनवरी को ट्रेंट लिमिटेड के शेयर 4429 रुपये पर बंद हुए थे और आज गिरावट के साथ 4208 रुपये पर खुले। ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों ने खुलने के बाद 4060 रुपये का निचला स्तर छू लिया, और अब 4124 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

ट्रेंट के शेयरों में पिछले 6 महीने से गिरावट का दौर जारी है। जुलाई 2025 में इस शेयर ने अपना 200 DMA लेवल तोड़ा था। इसके बाद से यह शेयर उस स्तर तक नहीं पहुंच सका है। Q3 बिजनेस अपडेट के बाद क्यों गिरे Trent के शेयर? 5 जनवरी को बाजार बंद होने के बाद ट्रेंट लिमिटेड ने तीसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया। इसमें कंपनी ने बताया कि स्टैंडलोन बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू 31 दिसंबर को समाप्त तीसरी तिमाही में 17 प्रतिशत बढ़कर 5,220 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का राजस्व 4,466 करोड़ रुपये था।

31 दिसंबर, 2025 तक कंपनी के पास 278 वेस्टसाइड, 854 ज़ूडियो और दूसरे लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट के 32 स्टोर शामिल थे। तीसरी तिमाही में कंपनी ने तीसरी तिमाही में 'वेस्टसाइड' के 17 और 'जूडियो' के 48 स्टोर खोले। हालांकि, निवेशकों को कंपनी का यह बिजनेस अपडेट पसंद नहीं आया और शेयरों में गिरावट गहरा गई।

Trent के शेयरों पर ब्रोकरेज का नजरिया घरेलू ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने हाल ही में एक नोट में कहा कि उसने पहले ट्रेंट के शेयरों को लेकर सतर्कता बरती थी, क्योंकि कंपनी के स्टोर, वेस्टसाइड के बिजनेस में सुस्ती के शुरुआती संकेत दिख रहे थे और जूडियो अपनी ऑपरेशनल कैपिसिटी के चरम के करीब पहुंच रहा था। हालांकि, रिकॉर्ड स्तरों से शेयर में लगभग 50% की गिरावट के बाद ब्रोकरेज फर्म ने ट्रेंट की रेटिंग को अपग्रेड करके 'Add' कर दिया और इसके टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 4,700 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।