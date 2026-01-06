Adani Ports ने दिसंबर में दर्ज की मजबूत कार्गो ग्रोथ, कंटेनर ट्रैफिक से मिला सपोर्ट; फिर भी लाल निशान में शेयर
नई दिल्ली। बढ़ते कंटेनर ट्रैफिक ने अदाणी पोर्ट्स की दिसंबर कार्गो ग्रोथ को सहारा दिया। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दिसंबर में स्थिर ऑपरेशनल मोमेंटम दर्ज किया, जिसमें मजबूत कंटेनर ट्रैफिक के कारण कार्गो वॉल्यूम में बढ़ोतरी जारी रही। कंपनी ने पिछले महीने 41.9 MMT कार्गो हैंडल किया, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 9% अधिक है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कंटेनर वॉल्यूम में 18% की तेज सालाना बढ़ोतरी के कारण हुई।
वहीं दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली साल-दर-तारीख अवधि के लिए, APSEZ ने 367.3 MMT कार्गो हैंडल किया, जो उससे पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। कंटेनर कार्गो मुख्य ग्रोथ इंजन बना रहा, जो नौ महीने की अवधि के दौरान सालाना 21% बढ़ा।
लाल निशान में खुला शेयर
कंटेनर वॉल्यूम के पॉजिटिव डेटा के बावजूद आज अदाणी पोर्ट्स का शेयर (Adani Ports Share Price) लाल निशान में खुला है। BSE पर कंपनी का शेयर 1493 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 1,490 रुपये पर खुला और 1485 रुपये तक फिसल गया। करीब 9.20 बजे ये 7.60 रुपये या 0.51 फीसदी गिरकर 1485.40 रुपये पर है।
लॉजिस्टिक्स सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा?
अदाणी पोर्ट्स के लॉजिस्टिक्स सेगमेंट का परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा, जबकि दिसंबर में रेल वॉल्यूम 59,037 TEUs (Twenty-Foot Equivalent Unit) रहा, जो सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहा। वहीं GPWIS वॉल्यूम सालाना आधार पर 7% घटकर 1.8 MMT हो गया। कुल मिलाकर, लॉजिस्टिक्स रेल वॉल्यूम सालाना आधार पर 11% बढ़कर 5.29 लाख TEUs हो गया, जबकि दिसंबर YTD तक GPWIS वॉल्यूम 16.1 MMT पर लगभग स्थिर रहा।
इन आंकड़ों की घोषणा अदाणी पोर्ट्स के मंथली अपडेट का हिस्सा है। अदाणी पोर्ट्स के शेयर ने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 12 महीनों में इसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी दौरान निफ्टी में 9% की बढ़त हुई है।
