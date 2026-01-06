Adani Ports ने दिसंबर में दर्ज की मजबूत कार्गो ग्रोथ, कंटेनर ट्रैफिक से मिला सपोर्ट; फिर भी लाल निशान में शेयर

नई दिल्ली। बढ़ते कंटेनर ट्रैफिक ने अदाणी पोर्ट्स की दिसंबर कार्गो ग्रोथ को सहारा दिया। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दिसंबर में स्थिर ऑपरेशनल मोमेंटम दर्ज किया, जिसमें मजबूत कंटेनर ट्रैफिक के कारण कार्गो वॉल्यूम में बढ़ोतरी जारी रही। कंपनी ने पिछले महीने 41.9 MMT कार्गो हैंडल किया, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 9% अधिक है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कंटेनर वॉल्यूम में 18% की तेज सालाना बढ़ोतरी के कारण हुई।

वहीं दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली साल-दर-तारीख अवधि के लिए, APSEZ ने 367.3 MMT कार्गो हैंडल किया, जो उससे पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। कंटेनर कार्गो मुख्य ग्रोथ इंजन बना रहा, जो नौ महीने की अवधि के दौरान सालाना 21% बढ़ा।

लाल निशान में खुला शेयर

कंटेनर वॉल्यूम के पॉजिटिव डेटा के बावजूद आज अदाणी पोर्ट्स का शेयर (Adani Ports Share Price) लाल निशान में खुला है। BSE पर कंपनी का शेयर 1493 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 1,490 रुपये पर खुला और 1485 रुपये तक फिसल गया। करीब 9.20 बजे ये 7.60 रुपये या 0.51 फीसदी गिरकर 1485.40 रुपये पर है।