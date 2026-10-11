शेयर बाजार में लौटी रौनक, इन 5 शेयरों ने निवेशकों को दिया 59% तक बंपर रिटर्न; 5 दिन में ही किया कमाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव रहा। कई सप्ताह बाद शेयर बाजार ने वापसी की। बीते हफ्ते सेंसेक्स 562.63 अंक या 0.78 प्रतिशत की तेजी के साथ 72,472.33 और निफ्टी 98.50 अंक या 0.44 प्रतिशत की मजबूती के साथ 22,520.45 पर था। यह आठ हफ्ते बाद पहला मौका था, जब शेयर बाजार साप्ताहिक आधार पर बढ़त के साथ बंद हुआ।

बढ़त वाले इस हफ्ते में कई शेयर चमके, जिनमें से 5 ने निवेशकों को 59 फीसदी तक रिटर्न दिया। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में।

पैजसन एग्रो इंडिया पैजसन एग्रो इंडिया का शेयर पिछले हफ्ते टॉप पर रहा, जिसने 58.86 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 214 रुपये से 339.95 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 10 फीसदी की उछाल के साथ 30.90 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 807.98 करोड़ रुपये है।

अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स का शेयर पिछले हफ्ते 44.57 फीसदी उछला। कंपनी का शेयर प्राइस 23.31 रुपये से 33.70 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 9.66 फीसदी की मजबूती के साथ 33.70 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 12.81 करोड़ रुपये है।

माई मनी सिक्योरिटीज माई मनी सिक्योरिटीज शेयर पिछले हफ्ते 43.81 फीसदी ऊपर चढ़ा। कंपनी का शेयर 34.51 रुपये से 49.63 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 20 फीसदी की मजबूती के साथ 49.63 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 83.38 करोड़ रुपये है।

प्रदीप मेटल्स प्रदीप मेटल्स का स्टॉक पिछले हफ्ते 43.12 फीसदी ऊपर चढ़ा। हफ्ते के दौरान इस कंपनी का शेयर 445 रुपये से 636.90 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को ये शेयर बीएसई पर 7.88 फीसदी की तेजी के साथ 636.90 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 1100 करोड़ रुपये है।