Tenneco Clean Air: मोतीलाल ओसवाल ने दी 'BUY' रेटिंग, 75% रिटर्न की उम्मीद; इन वजहों से जताया भरोसा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार 15 सितंबर को टेनेको क्लीन एयर इंडिया का शेयर लगभग 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह बढ़त तब हुई जब मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) ने ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली इस कंपनी के लिए "BUY" (खरीदने) रेटिंग और ₹673 का टार्गेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म की तरफ से दिया गया टार्गेट, शुक्रवार को स्टॉक के क्लोजिंग भाव ₹506.35 से 33% की बढ़त का संकेत देता है।

अगले ग्रोथ फेज में एंट्री करेगी MOFSL को उम्मीद है कि टेनेको क्लीन एयर अपने अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश करेगी। इसकी वजह क्लीन-एयर और सस्पेंशन प्रोडक्ट्स में कंपनी की लीडरशिप, कड़े एमिशन नियम, गाड़ियों का प्रीमियम होना, नए कस्टमर प्रोग्राम और बढ़ते एक्सपोर्ट हैं।

ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि FY26 और FY29 के बीच कमाई की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 19% रहेगी, जबकि इसी दौरान क्लीन-एयर और पावरट्रेन रेवेन्यू में लगभग 17% CAGR से बढ़ोतरी की उम्मीद है।

कंपनी की ऑर्डर बुक ₹12400 करोड़ MOFSL के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक ₹12,400 करोड़ थी, जो इसके FY28 रेवेन्यू टार्गेट का 100% से अधिक कवरेज देता है।

टेनेको क्लीन एयर का कमर्शियल व्हीकल OEM को सप्लाई किए जाने वाले क्लीन-एयर प्रोडक्ट्स में लगभग 58% मार्केट शेयर है, ट्रैक्टर को छोड़कर ऑफ-हाईवे एप्लीकेशन में 68% और पैसेंजर व्हीकल में 20% शेयर है। पैसेंजर-व्हीकल शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रट्स में भी इसका लगभग 55% शेयर है।

75% रिटर्न की उम्मीद कब मोतीलाल ओसवाल के 'बुल केस' (तेजी के अनुमान) में FY29 तक टेनेको ने 22.7% रेवेन्यू CAGR, BS-VII को पूरी तरह लागू करने, EV को धीरे अपनाने और सस्पेंशन की तेजी से बढ़ती मांग को आधार माना है। इस स्थिति में टेनेको क्लीन एयर के लिए ₹886 का प्राइस टार्गेट तय किया गया है, जिसका मतलब है कि मौजूदा भाव से इसमें लगभग 75% की बढ़त की संभावना है।