अदाणी ने ₹23000 करोड़ की कंपनी पर जताया भरोसा, सौंपा केबल सप्लाई का काम; पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की है 'बादशाह'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से ₹179.43 करोड़ (GST सहित) का एक बड़ा घरेलू कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस ऑर्डर में खास तौर पर तैयार किए गए मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज वाले अंडरग्राउंड पावर केबल की सप्लाई शामिल है, जो तटीय इलाकों में मॉनसून के मौसम का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी का ऑर्डर बुक और भी मजबूत होगा और अदाणी ग्रुप के साथ उसके संबंध और बेहतर होंगे, जो इसकी पुरानी क्लाइंट है।

सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन उपकरण निर्माता डायमंड पावर देश की सबसे बड़ी और इकलौती इंटीग्रेटेड पावर ट्रांसमिशन उपकरण निर्माता है। इस कंपनी की शुरुआत 1970 में की गयी थी। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ बनाने के कारोबार में लगी हुई है।

शेयर में लगा अपर सर्किट नया ऑर्डर मिलने की खबर से डायमंड पावर के शेयर में 5 फीसदी अपर सर्किट लग गया है। ये शेयर 18.45 रुपये या 4.99 फीसदी की मजबूती के साथ 388.05 रुपये पर पहुंच गया है। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 23,208.15 करोड़ रुपये है।