नई दिल्ली। महिंद्रा ग्रुप की आईटी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra Shares) के शेयर 27 नवंबर को फोकस में रहेंगे। क्योंकि, यह कंपनी अपने 1:1 बोनस इश्यू की 'रिकॉर्ड डेट' के करीब पहुंच रही है। कंपनी ने अक्टूबर में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ इस बोनस इश्यू का एलान किया था। खास बत है कि 11 वर्षों में टेक महिंद्रा का यह पहला बोनस इश्यू है। इससे पहले कंपनी ने मार्च 2015 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। टेक महिंद्रा के शेयर 26 नवंबर को 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ 1854.80 रुपये पर बंद हुए।

क्या है बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट? 23 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में टेक महिंद्रा ने बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 'सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कमिटी' ने बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता तय करने के उद्देश्य से सोमवार, 30 नवंबर 2026 को 'रिकॉर्ड डेट' के रूप में निर्धारित किया है।