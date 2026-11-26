नई दिल्ली। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड के मल्टीबैगर शेयर की कीमत दोगुने से से ज्यादा हो गई है, और इस शेयर ने दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने एक ही सत्र में इस शेयर से 71.71 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया है। सितंबर 2026 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, आशीष कचोलिया के पास शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में 3.22 प्रतिशत की व्यक्तिगत हिस्सेदारी है, जो 14,78,980 शेयरों के बराबर है।

गुरुवार के 484.90 रुपये प्रति शेयर वृद्धि के बाद, उनके व्यक्तिगत होल्डिंग का मूल्य 71,71,57,402 (लगभग 71.72 करोड़ रुपये) बढ़ गया, जिससे उनके व्यक्तिगत हिस्सेदारी का मूल्य 501.37 करोड़ रुपये हो गया। मजबूत Q2 प्रदर्शन मल्टीबैगर रन के पीछे तिमाही वित्तीय प्रदर्शन में तीव्र सुधार है। मार्च 2026 तिमाही के दौरान राजस्व वृद्धि में थोड़ी कमी (वर्ष-दर-वर्ष 9 प्रतिशत) के बाद, शेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स ने लगातार दो तिमाहियों में मजबूत विस्तार दिया है:

रिकॉर्ड राजस्व: सितंबर 2026 तिमाही के लिए समेकित बिक्री वर्ष-दर-वर्ष 24.5 प्रतिशत बढ़कर रु 320 करोड़ (सितंबर 2025 में रु 257 करोड़ से ऊपर) हो गई और जून 2026 (रु 281 करोड़) के मुकाबले 13.9 प्रतिशत बढ़ी।

स्थायी मार्जिन शक्ति: परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 22.8 प्रतिशत बढ़कर रु 97 करोड़ हो गया, जिसमें परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) लगातार दो तिमाहियों के लिए 30 प्रतिशत पर मजबूत रहा।

तल-रेखा विस्तार: शुद्ध लाभ सितंबर 2026 में 61 करोड़ रुपये पहुंच गया—जो वर्ष-दर-वर्ष 19.6 प्रतिशत और क्रमिक रूप से 27.1 प्रतिशत—बढ़ा, जिससे त्रैमासिक प्रति शेयर आय (EPS) 13.32 रुपये तक पहुंच गई। FIIs और DIIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई पिछले दो वर्षों में स्टॉक के लिए संस्थागत भूख में काफी वृद्धि हुई है। संयुक्त संस्थागत स्वामित्व (एफआईआई और डीआईआई) जून 2024 में 11.54 प्रतिशत से सितंबर 2026 में 35.57 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जबकि सार्वजनिक शेयरधारिता इसी अवधि में 44.67 प्रतिशत से 23.34 प्रतिशत तक घट गई है।

एफआईआईज लीड एक्यूम्यूलेशन: विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी जून 2026 में 18.18 प्रतिशत से बढ़ाकर सितंबर 2026 में 19.43 प्रतिशत कर दी—जो जून 2024 में 2.04 प्रतिशत थी, से लगभग दस गुना वृद्धि। सबसे बड़े विदेशी शेयरधारक, स्मालकैप वर्ल्ड फंड, इंक, ने अपनी हिस्सेदारी दिसंबर 2025 में 5.09 प्रतिशत से बढ़ाकर सितंबर 2026 तक 7.80 प्रतिशत तक लगातार बढ़ाई।

घरेलू म्यूचुअल फंड बढ़त: घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी जून 2026 में 14.84 प्रतिशत से बढ़ाकर सितंबर 2026 में 16.14 प्रतिशत कर दी। प्रमुख घरेलू म्यूचुअल फंड धारकों में शामिल हैं मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज फंड (4.76 प्रतिशत), बंधन स्माल कैप फंड (2.67 प्रतिशत), साथ ही नए प्रवेशकों में फ्रैंकलिन इंडिया स्माल कैप फंड (1.63 प्रतिशत) और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्माल कैप फंड (1.32 प्रतिशत) शामिल हैं।

प्रमोटर्स की स्थिर स्थिति: सितंबर 2026 में प्रमोटर होल्डिंग क्रमशः बिना किसी बदलाव के 41.09 प्रतिशत पर बनी रही। मार्च 2026 में 43.39 प्रतिशत से पहले की गिरावट मुख्य रूप से लक्स नागदा (2.27 प्रतिशत) के बाहर होने के कारण थी, जबकि मुख्य प्रमोटर समूह के सदस्य—तिलोत्तमा संघवी (14.00 प्रतिशत), जयेश मोहनलाल शाह (8.29 प्रतिशत), महेंद्र भोगीलाल संघवी (7.24 प्रतिशत), और लक्ष्मण संघवी (5.07 प्रतिशत)—ने अपनी हिस्सेदारी को स्थिर रखा।

शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के बारे में शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड सटीक इंजेक्शन-मोल्डेड प्लास्टिक घटकों, असेंबलियों, और स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है, गुजरात में विनिर्माण सुविधाओं का संचालन करती है। Rs 15,519 करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ, 48.9 प्रतिशत की 5-वर्षीय लाभ CAGR, और बढ़ती संस्थागत स्वामित्व के साथ, कंपनी विकास-केंद्रित बाजार प्रतिभागियों के रडार पर मजबूती से बनी हुई है।