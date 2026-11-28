बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आने वाले कारोबारी हफ्ते में कई कंपनियां बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट करने जा रही हैं। इनमें टेक महिंद्रा, इंडस फाइनेंस, इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस, बीयू ओवरसीज और अल्टियस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट समेत कई कंपनियां शामिल हैं। अगले हफ्ते में इनके अलग-अलग कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए 'एक्स-डेट' होगी।

सोमवार 30 नवंबर के कॉरपोरेट एक्शंस टेक महिंद्रा, इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस, बीयू ओवरसीज और अल्टियस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट समेत चार कंपनियों के शेयर सोमवार 30 नवंबर को 'एक्स-रिकॉर्ड डेट' (ex-record date) पर ट्रेड करेंगे। इसमें टेक महिंद्रा 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू जारी करेगी, जिसकी एक्स-डेट 30 नवंबर है।

बीयू ओवरसीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूंजी में कमी (reduction in capital) के लिए सोमवार को 'रिकॉर्ड डेट' तय किया है। इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस के शेयर अपने मौजूदा इक्विटी शेयरों के स्प्लिट के लिए 30 नवंबर को 'एक्स-रिकॉर्ड डेट' पर ट्रेड करेंगे। कंपनी ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले पांच शेयरों में विभाजित करेगी।