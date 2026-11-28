Record & Ex-Date Next Week: इन कंपनियों के स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयरों की रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते, चेक करें डिटेल
आने वाले कारोबारी हफ्ते में टेक महिंद्रा, इंडस फाइनेंस और बॉश सहित कई कंपनियां बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन करने जा रही हैं। इन कंपनियों के लिए अगले हफ्ते 'एक्स-डेट' और 'रिकॉर्ड डेट' निर्धारित की गई हैं, जिससे निवेशकों पर असर पड़ेगा।
HighLights
टेक महिंद्रा 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू जारी करेगी
बॉश ने स्टॉक स्प्लिट और 3:1 बोनस इश्यू की घोषणा की
इंडस फाइनेंस 5:9 बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट तय
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आने वाले कारोबारी हफ्ते में कई कंपनियां बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट करने जा रही हैं। इनमें टेक महिंद्रा, इंडस फाइनेंस, इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस, बीयू ओवरसीज और अल्टियस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट समेत कई कंपनियां शामिल हैं। अगले हफ्ते में इनके अलग-अलग कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए 'एक्स-डेट' होगी।
सोमवार 30 नवंबर के कॉरपोरेट एक्शंस
टेक महिंद्रा, इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस, बीयू ओवरसीज और अल्टियस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट समेत चार कंपनियों के शेयर सोमवार 30 नवंबर को 'एक्स-रिकॉर्ड डेट' (ex-record date) पर ट्रेड करेंगे। इसमें टेक महिंद्रा 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू जारी करेगी, जिसकी एक्स-डेट 30 नवंबर है।
बीयू ओवरसीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूंजी में कमी (reduction in capital) के लिए सोमवार को 'रिकॉर्ड डेट' तय किया है। इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस के शेयर अपने मौजूदा इक्विटी शेयरों के स्प्लिट के लिए 30 नवंबर को 'एक्स-रिकॉर्ड डेट' पर ट्रेड करेंगे। कंपनी ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले पांच शेयरों में विभाजित करेगी।
1 दिसंबर को होने वाले कॉरपोरेट एक्शंस
इंडस फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने 5:9 बोनस इश्यू के लिए शुक्रवार, 1 दिसंबर को 'रिकॉर्ड डेट' तय किया है।
बॉश (Bosch) ने रिकॉर्ड डेट तय की
बॉश ने स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है, जिसके तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा।
इसके अलावा, कंपनी शेयरधारकों के पास मौजूद ₹2 फेस वैल्यू वाले हर 1 शेयर के बदले, 3:1 के अनुपात में ₹2 फेस वैल्यू वाले 3 बोनस शेयर जारी करेगी। बोनस इश्यू में 44,24,41,500 इक्विटी शेयर शामिल होंगे।
शुक्रवार, 27 नवंबर को बॉश ने बताया कि इसने अपने बोनस शेयरों के अलॉटमेंट (आवंटन) के लिए 24 दिसंबर, 2026 की तारीख तय की है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि वह उसी दिन दोपहर 12 बजे तक डिपॉजिटरी के पास जरूरी दस्तावेज जमा कर देगी, ताकि बोनस शेयर क्रेडिट किए जा सकें।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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