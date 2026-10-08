TCS Q2 Results: नतीजों से पहले टीसीएस के शेयर में तेजी, 3% उछला भाव; क्या है रिजल्ट्स से उम्मीद?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को सितंबर तिमाही के नतीजों से पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर में करीब 3% की बढ़त हुई। हालांकि उसके बाद शेयर थोड़ा नीचे आया है। करीब पौने 10 बजे ये शेयर लगभग 2 फीसदी की मजबूती के साथ 2,124.85 रुपये पर है।

नतीजों में निवेशक मांग में सुधार, मार्जिन में स्थिरता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े बिजनेस पर कंपनी की नई बातों पर नजर रख सकते हैं। हालांकि, देश की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी के Q2 नतीजों के साथ इस तिमाही के नतीजों का दौर सावधानी के साथ शुरू होने की उम्मीद है।

कैसे रह सकते हैं नतीजे? सात ब्रोकरेज फर्मों के औसत अनुमान के मुताबिक, TCS का रेवेन्यू सालाना आधार पर (YoY) करीब 13% बढ़ सकता है, जबकि मुनाफे में लगभग 9% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही ग्रोथ के मामूली रहने की उम्मीद है। ज्यादातर एनालिस्ट कॉन्स्टेंट-करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 0.5-0.6% रहने का अनुमान लगा रहे हैं।

डिविडेंड पर फैसला संभव टीसीएस के बोर्ड की बैठक में तिमाही नतीजों के साथ-साथ दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि इस साल TCS समेत पूरे IT सेक्टर पर दबाव रहा है, क्योंकि निवेशक कम खर्च क्लाइंट के सीमित बजट और पारंपरिक IT सर्विस रेवेन्यू पर AI के संभावित असर को लेकर चिंतित रहे।

2026 में निफ्टी IT इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले काफी पीछे रहा है, इसलिए TCS मैनेजमेंट की बातें भी उतनी ही अहम हैं जितने कि मुख्य नतीजे।

इन चीजों पर फोकस रेवेन्यू पहली अहम बात यह होगी कि क्या TCS रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी भी तेजी दिखा पाती है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि कंपनी तिमाही-दर-तिमाही 0.5% कॉन्स्टेंट-करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगी, जिसमें BFSI और टेक्नोलॉजी व सर्विस सेक्टर में लगातार अच्छा काम करने से मदद मिलेगी।

ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि कंज्यूमर वर्टिकल में कमजोरी इस बढ़त को कुछ हद तक कम कर सकती है।

मार्जिन मार्जिन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि सैलरी में बढ़ोतरी का असर अब कंपनी के लिए पीछे छूट चुका है। Motilal Oswal को उम्मीद है कि EBIT मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग 100 बेसिस पॉइंट बढ़कर 25% के आसपास हो जाएगा।

डील डील की रफ्तार एक और अहम परीक्षा होगी। Porsche की बड़ी डील की मदद से कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $10-11 बिलियन होने की उम्मीद है। वहीं Jefferies को $9-10 बिलियन की रेंज में डील मिलने की उम्मीद है, जबकि JM Financial को $8-10 बिलियन की उम्मीद है।