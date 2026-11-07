Tata Steel Q2 Result: टाटा स्टील का मुनाफा 16% बढ़कर हुआ 3699 करोड़ रुपये, रेवेन्यू में भी आया उछाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Tata Steel Q2 Result: भारत की दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। टाटा स्टील ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही में उसका कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) सालाना आधार पर 16.2% बढ़कर 3,699.59 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 3,183.09 करोड़ रुपये था।

मुनाफे के साथ टाटा स्टील के रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टाटा स्टील का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 65,436.24 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 58,689.29 करोड़ रुपये था। टाटा स्टील का EBITDA 10,665 करोड़ रुपये रहा, जिसका मार्जिन लगभग 16% था। EBITDA में तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 14% और साल-दर-साल (YoY) आधार पर 17% का सुधार हुआ।

भारत और विगेश में कैसा रहा टाटा स्टील का प्रदर्शन भारत में, राजस्व 42,653 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA 10,634 करोड़ रुपये रहा, जो 25% का EBITDA मार्जिन दर्शाता है। कच्चे इस्पात (क्रूड स्टील) का उत्पादन तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 7% बढ़कर 6.18 मिलियन टन हो गया, जबकि डिलीवरी तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 16% बढ़कर 5.98 मिलियन टन हो गई।

नीदरलैंड में, राजस्व 2,840 मिलियन यूरो और EBITDA 76 मिलियन यूरो था। यूके में, राजस्व 895 मिलियन पाउंड रहा, जबकि EBITDA हानि 22% कम होकर 83 मिलियन पाउंड हो गई। टाटा स्टीव का नेट डेट 91,423 करोड़ रुपये रहा, और नेट डेट-टू-EBITDA अनुपात 2.4 गुना रहा। ग्रुप की लिक्विडिटी 40,076 करोड़ रुपये थी, जिसमें लगभग 10,300 करोड़ रुपये की नकदी और नकद-समान संपत्तियां (cash equivalents) शामिल हैं। नोएल टाटा होंगे रिटायर नोएल नवल टाटा 11 नवंबर, 2026 को कामकाज के घंटे खत्म होने के साथ ही बोर्ड के नॉन-एग्जीक्यूटिव, नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन के पद से रिटायर हो जाएंगे। वह टाटा मार्च 2022 से कंपनी से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कंपनी को बहुमूल्य मार्गदर्शन और रणनीतिक दिशा प्रदान की है। बोर्ड कंपनी में उनके अमूल्य योगदान के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता है।