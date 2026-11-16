Tata Motors PV Shares: कमजोर नतीजों के बाद 9% तक टूटे TMPV के शेयर, ब्रोकरेज ने दिए नए टारगेट

नई दिल्ली। FY27 की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में तेज गिरावट आ गई है और कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 9 फीसदी तक टूट गए हैं। हालांकि, कमजोर नतीजों के बावजूद ब्रोकरेज फर्म्स का इस स्टॉक को लेकर नजरिया काफी हद तक पॉजिटिव है। कंपनी के शेयर 272 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 262 रुपये का निचला स्तर छू लिया। हालांकि, लोअर लेवल से रिकवरी के बाद अब 267 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को दूसरी तिमाही (Q2FY27) में ₹5,451 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। एक साल पहले यह नुकसान ₹6,368 करोड़ था, जो अब कम हो गया है। जगुआर लैंड रोवर (JLR) के वॉल्यूम में सुधार से रीस्ट्रक्चरिंग की लागत और एसेट इम्पेयरमेंट (संपत्ति के मूल्य में कमी) के असर को कम करने में मदद मिली।