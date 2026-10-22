IHCL Share Price: TATA के ताज होटल वाले शेयरों में तूफानी तेजी, नतीजों के बाद 6% चढ़े; ब्रोकरेज ने बढ़ाए टारगेट

नई दिल्ली। ताज होटल और ताज समूह की होटल्स का संचालन करने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स (Indian Hotels Share) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के स्टॉक्स 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। सुबह यह शेयर 762 रुपये पर खुले और शुरुआती कारोबार में 793.70 रुपये का हाई लगा दिया। टाटा ग्रुप की इस होटल कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर लगभग 23% बढ़ गया है और यह बढ़कर 349.49 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 284.92 करोड़ रुपये था।

(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट और एक्सपर्ट की राय पर आधारित है, यह किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)