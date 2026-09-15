टाटा केमिकल्स के शेयर में लगा 20% अपर सर्किट, टाटा संस पर RBI के फैसले से उछला भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज मंगलवार के कारोबार में टाटा केमिकल्स के शेयर में 20% अपर सर्किट लग गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा टाटा संस की नॉन-बैंक लेंडर के तौर पर डी-रजिस्टर करने की अर्जी ठुकरा दी है। इस फैसले से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के और करीब आ गई, जिसके बाद टाटा केमिकल्स के स्टॉक में अपर सर्किट लगा।

टाटा संस ने RBI से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर डी-रजिस्टर करने के लिए अर्जी दी, क्योंकि नियमों के तहत उसे लिस्ट होना पड़ सकता था। 100 साल से ज्यादा पुरानी यह होल्डिंग कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और एयर इंडिया जैसे कई कारोबारों को कंट्रोल करती है और प्राइवेट कंपनी ही बने रहना चाहती है।

इसलिए लिस्ट होना जरूरी अब टाटा संस को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर क्लासिफाई किया गया है और यह नॉन-बैंक लेंडर्स के लिए RBI के नियमों के दायरे में आती है। इन नियमों के मुताबिक, जिन कंपनियों की एसेट्स 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हैं या जिनकी पब्लिक फंड्स तक सीधी या इनडायरेक्ट पहुंच है, उन्हें लिस्ट होना जरूरी है।

मार्च 2025 तक टाटा संस की स्टैंडअलोन एसेट्स कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये थीं।

और किन टाटा शेयरों में तेजी? टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर 15 सितंबर को 13% से ज्यादा की बढ़त आई और ये मंगलवार को निफ्टी 500 इंडेक्स पर टाटा केमिकल्स के साथ सबसे अधिक बढ़त वाला स्टॉक है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर भी 4.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि टाटा स्टील का शेयर मामूली बढ़त दिखा रहा है।