बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार को आई शानदार तेजी के बाद आज गुरुवार, 26 नवंबर को भी घरेलू बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ होने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेतों के बीच GIFT Nifty में बढ़त बाजार को सपोर्ट दे रही है। बुधवार को विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंकिंग शेयरों में तेजी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी ने जोरदार वापसी की थी।

सेंसेक्स-निफ्टी में कितनी तेजी की उम्मीद? बुधवार को BSE Sensex 1,502.29 अंक यानी 1.82% चढ़कर 83,938.28 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84,498.21 के स्तर तक पहुंच गया था। वहीं NSE Nifty 50 में 469.60 अंकों यानी 1.85% की तेजी आई और यह 25,819.25 पर बंद हुआ। आज GIFT Nifty करीब 26,101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 164 अंकों के प्रीमियम पर था। इससे बाजार में गैप-अप शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

ग्लोबल मार्केट का हाल अमेरिकी बाजारों में बुधवार को गिरावट रही। Dow Jones 0.30% बढ़कर 50,182.95 पर बंद हुआ, जबकि Nasdaq 0.60% गिरकर 23,585.80 और S&P 500 0.30% गिरकर 7,182.78 पर बंद हुआ। AI शेयरों में बिकवाली और महंगाई की चिंता से अमेरिकी बाजार दबाव में रहे।

एशियाई बाजारों में गुरुवार को रिकवरी दिखी। जापान का Nikkei करीब 1.7-2% और दक्षिण कोरिया का Kospi करीब 1-2% चढ़ा। हालांकि, पिछले सत्र में ताइवान का बाजार 4.80% गिरा था। आज इन शेयरों में दिखेगी हलचल (Stocks to Watch) Siemens Energy India: कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 81.5% बढ़कर 652.5 करोड़ रुपये रहा। रेवेन्यू 30.5% बढ़कर 3,452.6 करोड़ रुपये और EBITDA 71.5% बढ़कर 822.4 करोड़ रुपये रहा।

LG Electronics India: प्रमोटर कंपनी 2% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। इस ब्लॉक डील का आकार 2,320.5 करोड़ रुपये तक हो सकता है। फ्लोर प्राइस 1,709.30 रुपये प्रति शेयर है। Schaeffler India: पैरेंट कंपनी 6% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। डील का आकार 3,188 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 3,400 रुपये प्रति शेयर बताया गया है। Juniper Green Energy: कंपनी की सब्सिडियरी ने NTPC के साथ 150 MW के विंड-सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। इससे सालाना करीब 155 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। Lupin: कंपनी को USFDA से Sitagliptin और Metformin की टैबलेट्स के लिए मंजूरी मिली है। इन दवाओं की अमेरिका में सालाना बिक्री करीब 439.2 मिलियन डॉलर रही है। KSB: कंपनी को JSW Energy के प्रोजेक्ट के लिए बॉयलर फीड पंप और अन्य उपकरणों की सप्लाई का 117 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Alembic Pharmaceuticals: कंपनी को वडोदरा की बायोइक्विवेलेंस फैसिलिटी के लिए USFDA से दो EIR रिपोर्ट मिली हैं। इससे निरीक्षण प्रक्रिया बंद होने का संकेत मिलता है। Global Health में 930 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील हुई, जबकि Piramal Pharma में Carlyle की सहयोगी कंपनी ने 2,211.5 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। Thomas Cook India में प्रमोटर ने 74.82 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। Sai Silks और APL Apollo Tubes में भी ब्लॉक डील हुई है।