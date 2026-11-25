बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपके आधार कार्ड (Aadhar card) में पुराना मोबाइल नंबर दर्ज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है। अब इसके लिए आधार सेवा केंद्र के चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट करा (Aadhar card mobile number change) सकते हैं। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने Aadhaar App में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 75 रुपये की फीस देनी होगी।

स्मार्टफोन से ऐसे बदलें आधार में मोबाइल नंबर आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड या आईफोन में आधिकारिक Aadhaar App डाउनलोड करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आधार नंबर की मदद से लॉगइन करें। इसके बाद नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

सबसे पहले Aadhaar App खोलें और लॉगइन करें।

ऐप में नीचे दिए गए Services ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां Mobile Number Update का विकल्प चुनें।

इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले निर्देशों को पढ़ें।

Continue to Update Mobile Number पर क्लिक करें।

अब अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें।

नए नंबर पर आए OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें।

इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

आखिर में 75 रुपये की फीस जमा करके आवेदन सबमिट कर दें। 15 दिन में अपडेट हो सकता है नया नंबर आधार ऐप पर दी गई जानकारी के मुताबिक, मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया में करीब 5 मिनट का समय लग सकता है। हालांकि, आवेदन जमा करने के बाद नया नंबर आधार में अपडेट होने में 15 दिन तक का समय लग सकता है। इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी।