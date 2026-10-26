आज का शेयर बाजार: तेल के दामों में गिरावट के बीच गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, कैसा खुल सकता है मार्केट? इन स्टॉक्स पर रखें नजर
आज शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की उम्मीद है, जहां गिफ्ट निफ्टी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ...और पढ़ें
HighLights
गिफ्ट निफ्टी मामूली गिरावट के साथ सपाट शुरुआत की उम्मीद
कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई
आज कई प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी होंगे
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की संभावना है। सुबह साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 8.50 अंक या 0.04 फीसदी गिरकर 22,599.50 पर है, जो कि शेयर बाजार में किसी बहुत बड़े बदलाव के साथ शुरुआत का संकेत नहीं है।
टेक्निकल जानकारों के अनुसार, निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल पर 22,850 के पास इंस्टैंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां 20-दिनों का EMA मौजूद है। वहीं, पिछले हफ्ते का हाई लेवल 23,175 आने वाले सप्ताह में एक बड़ी बाधा के रूप में काम कर सकता है।
तेल के दाम कहां तक गिरे?
पिछले हफ्ते के आखिर में लगभग छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई। हालांकि, सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हमलों के कारण सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
US क्रूड फ्यूचर्स 1.60 डॉलर (यानी 1.55%) गिरकर 101.67 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.56 डॉलर (यानी 1.34%) गिरकर 115.16 डॉलर पर आ गया।
आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?
Q2 Results Today - टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटीसी होटल्स, वन 97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम), आवास फाइनेंशियर्स, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, ऐसवेक्टर, एजिस लॉजिस्टिक्स, इक्वस, एस्टेक लाइफसाइंसेज, एथर एनर्जी, एरिस लाइफसाइंसेज, इंडियन ओवरसीज बैंक, लीप इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैनकाइंड फार्मा, नजारा टेक्नोलॉजीज, आरईसी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, सनटेक रियल्टी, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक और वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगी।
Infosys - जुलाई-सितंबर मुनाफा 6.2% बढ़कर 7,823 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 7,364 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 10.7% बढ़कर 49,244 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 44,490 करोड़ रुपये था।
Kotak Mahindra Bank - बैंक का मुनाफा 29.5% बढ़कर 4,212 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 3,253.3 करोड़ रुपये था। नेट ब्याज आय 15.7% बढ़कर 8,459 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 7,310.7 करोड़ रुपये थी।
Dr Reddy's Laboratories - मुनाफा 36% गिरकर 913.4 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 1,426.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 1.5% घटकर 8,670.8 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 8,805.1 करोड़ रुपये था।
IndusInd Bank - मुनाफा 1,176.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे पहले 444.8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। नेट इंटरेस्ट इनकम 3.6% बढ़कर 4,569.5 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 4,409.4 करोड़ रुपये थी।
SBI Funds Management - मुनाफा 6% घटकर 701.2 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 745.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 8.9% बढ़कर 1,192.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,095.1 करोड़ रुपये था।
Bank of India - मुनाफा 25.4% बढ़कर 3,202.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 2,554.6 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 18.5% बढ़कर 7,007.2 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 5,913.8 करोड़ रुपये थी।
Tata Motors CV - मुनाफा 1,257 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले 867 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। रेवेन्यू 36.3% बढ़कर 25,338 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 18,585 करोड़ रुपये था।
Lupin - US FDA ने 19 से 23 अक्टूबर के बीच ल्यूपिन (Lupin) की गोवा स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के अंत में एक ऑब्जर्वेशन के साथ 'फॉर्म 483' (Form 483) जारी किया गया।
KEC International - KEC इंटरनेशनल को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) कारोबार में 2,872 करोड़ रुपये के टर्नकी ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर 765 kV ट्रांसमिशन लाइनों के डिज़ाइन, सप्लाई और इंस्टॉलेशन के लिए हैं।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)