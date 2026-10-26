आज का शेयर बाजार: तेल के दामों में गिरावट के बीच गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, कैसा खुल सकता है मार्केट? इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की संभावना है। सुबह साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 8.50 अंक या 0.04 फीसदी गिरकर 22,599.50 पर है, जो कि शेयर बाजार में किसी बहुत बड़े बदलाव के साथ शुरुआत का संकेत नहीं है।

टेक्निकल जानकारों के अनुसार, निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल पर 22,850 के पास इंस्टैंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां 20-दिनों का EMA मौजूद है। वहीं, पिछले हफ्ते का हाई लेवल 23,175 आने वाले सप्ताह में एक बड़ी बाधा के रूप में काम कर सकता है।

तेल के दाम कहां तक गिरे? पिछले हफ्ते के आखिर में लगभग छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई। हालांकि, सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हमलों के कारण सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

US क्रूड फ्यूचर्स 1.60 डॉलर (यानी 1.55%) गिरकर 101.67 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.56 डॉलर (यानी 1.34%) गिरकर 115.16 डॉलर पर आ गया।

आज किन शेयरों पर रहेगी नजर? Q2 Results Today - टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटीसी होटल्स, वन 97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम), आवास फाइनेंशियर्स, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, ऐसवेक्टर, एजिस लॉजिस्टिक्स, इक्वस, एस्टेक लाइफसाइंसेज, एथर एनर्जी, एरिस लाइफसाइंसेज, इंडियन ओवरसीज बैंक, लीप इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैनकाइंड फार्मा, नजारा टेक्नोलॉजीज, आरईसी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, सनटेक रियल्टी, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक और वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगी।