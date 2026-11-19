Stock Market Outlook: कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? आज Coal India से PhysicsWallah तक इन शेयरों में हलचल
Stocks to watch today: आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत ग्लोबल संकेतों और प्रमुख कंपनियों के शेयरों में हलचल के बीच अहम रहेगी।
HighLights
आज ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार की शुरुआत अहम।
Coal India, PhysicsWallah, NALCO जैसे शेयरों पर रहेगी नजर।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों से बाजार में दबाव संभव।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: 19 नवंबर यानी आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत ग्लोबल संकेतों के बीच अहम रहने वाली है। घरेलू बाजार में निवेशकों की नजर Gift Nifty के रुख, अमेरिकी बाजारों की चाल और एशियाई बाजारों से मिलने वाले संकेतों पर रहेगी। वहीं, आज कई कंपनियों के शेयरों में खबरों और कारोबारी अपडेट के चलते हलचल देखने को मिल सकती है। Coal India से लेकर PhysicsWallah और Sky Gold & Diamonds तक के शेयर आज फोकस में रहेंगे।
ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत
एशियाई बाजारों में गुरुवार सुबह कारोबार मिला-जुला रहा। जापान का Nikkei 225 शुरुआती कारोबार में 0.2% चढ़कर 59,159.40 पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया का Kospi भी 0.45% की बढ़त के साथ 5,090.04 पर खुला। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली।
अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बुधवार को Dow Jones 1.11% गिरकर 50,198.17 पर बंद हुआ। S&P 500 में 0.23% की गिरावट रही और यह 7,323.63 पर आ गया। वहीं Nasdaq 0.42% की बढ़त के साथ 24,429.89 पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी के संकेत और मजबूत होते डॉलर ने बाजार की चिंता बढ़ाई है।
Sensex-Nifty के लिए अहम लेवल
बुधवार को बाजार में मुनाफावसूली के कारण गिरावट आई थी। Sensex 500.38 अंक यानी 0.61% टूटकर 82,031.81 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 751.72 अंक गिरकर 81,780.47 के निचले स्तर तक पहुंच गया था। वहीं Nifty 159.45 अंक यानी 0.63% गिरकर 25,227.95 पर बंद हुआ।
आज इन शेयरों पर रहेगी नजर
- Coal India: कंपनी की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। इसके चलते कोल इंडिया के शेयरों में हलचल रह सकती है।
- PhysicsWallah: कंपनी ने FY30 तक अपना रेवेन्यू बढ़ाकर 9,000-10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 3,900 करोड़ रुपये था। FY27 से FY30 के बीच 25% CAGR से ग्रोथ का अनुमान है। कंपनी को उम्मीद है कि FY30 तक कुल रेवेन्यू का दो-तिहाई हिस्सा ऑनलाइन कारोबार से आएगा। वहीं, Pre-Ind AS EBITDA मार्जिन 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- NALCO: कंपनी ने रूस की RUSAL के साथ रेड मड से अहम खनिज स्कैंडियम निकालने के लिए समझौता किया है। इससे क्रिटिकल मिनरल की रिकवरी के क्षेत्र में दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी।
- Sky Gold & Diamonds: कंपनी के बोर्ड ने शेयरों के जरिए 1,800 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दी है। इसके लिए QIP समेत एक या अधिक पब्लिक और प्राइवेट ऑफरिंग का रास्ता अपनाया जा सकता है।
- Supreme Petrochem: मुंबई में GST विभाग ने कंपनी के कार्यालय में जांच की। कंपनी के शुरुआती आकलन के मुताबिक, इस जांच के नतीजे का कारोबार पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
- Aavas Financiers: कंपनी ने प्राइम लेंडिंग रेट में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 17.90% कर दिया है। नई दर 4 दिसंबर से लागू होगी।
- South Indian Bank: बैंक ने सभी अवधि के लिए MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई दरें 20 नवंबर से लागू होंगी और अब 8.25% से 9.55% के बीच रहेंगी।
- Bank of Maharashtra: बैंक ने ओवरनाइट MCLR 80 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.75% कर दिया है। एक महीने की दर 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर 8.30%, तीन महीने की दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 8.60% और छह महीने की दर 8.65% से बढ़कर 8.85% हो गई है।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
बाजार में एक तरफ ग्लोबल संकेतों का दबाव है, तो दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कंपनियों की मजबूत कमाई से लंबी अवधि के आउटलुक को सहारा मिल रहा है।
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