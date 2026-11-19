बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: 19 नवंबर यानी आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत ग्लोबल संकेतों के बीच अहम रहने वाली है। घरेलू बाजार में निवेशकों की नजर Gift Nifty के रुख, अमेरिकी बाजारों की चाल और एशियाई बाजारों से मिलने वाले संकेतों पर रहेगी। वहीं, आज कई कंपनियों के शेयरों में खबरों और कारोबारी अपडेट के चलते हलचल देखने को मिल सकती है। Coal India से लेकर PhysicsWallah और Sky Gold & Diamonds तक के शेयर आज फोकस में रहेंगे।

ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत एशियाई बाजारों में गुरुवार सुबह कारोबार मिला-जुला रहा। जापान का Nikkei 225 शुरुआती कारोबार में 0.2% चढ़कर 59,159.40 पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया का Kospi भी 0.45% की बढ़त के साथ 5,090.04 पर खुला। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली।

अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बुधवार को Dow Jones 1.11% गिरकर 50,198.17 पर बंद हुआ। S&P 500 में 0.23% की गिरावट रही और यह 7,323.63 पर आ गया। वहीं Nasdaq 0.42% की बढ़त के साथ 24,429.89 पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी के संकेत और मजबूत होते डॉलर ने बाजार की चिंता बढ़ाई है।

Sensex-Nifty के लिए अहम लेवल बुधवार को बाजार में मुनाफावसूली के कारण गिरावट आई थी। Sensex 500.38 अंक यानी 0.61% टूटकर 82,031.81 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 751.72 अंक गिरकर 81,780.47 के निचले स्तर तक पहुंच गया था। वहीं Nifty 159.45 अंक यानी 0.63% गिरकर 25,227.95 पर बंद हुआ।