बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: Stock Market Outlook Today 27 November: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 27 नवंबर को कारोबार के दौरान कई शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। गुरुवार को बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही थी, लेकिन ग्लोबल संकेतों और GIFT Nifty की चाल से आज घरेलू बाजार की शुरुआत सुस्त रहने के संकेत मिल रहे हैं।

गुरुवार को बाजार में रही तेजी गुरुवार के कारोबारी सत्र में BSE Sensex 390.31 अंक यानी 0.46% की बढ़त के साथ 84,328.59 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE Nifty 50 में 65.25 अंक यानी 0.25% की तेजी आई और यह 25,884.50 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि, शुक्रवार को GIFT Nifty में कमजोरी के चलते बाजार की शुरुआत दबाव में हो सकती है।

GIFT Nifty दे रहा गिरावट के संकेत बता दें कि सुबह 7:39 बजे GIFT Nifty करीब 25,995 पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले Nifty Futures के बंद स्तर से 37 अंकों से ज्यादा नीचे था। इससे सेंसेक्स और निफ्टी की गैप-डाउन शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

हालांकि, एशियाई बाजारों से मिले संकेत पूरी तरह कमजोर नहीं हैं। दक्षिण कोरिया का Kospi करीब 0.6% चढ़ा, जबकि Kosdaq में 1.63% की तेजी रही। जापान का Nikkei 225 शुरुआत में बढ़त के बाद फिसलकर मामूली गिरावट में आ गया। ताइवान का TAIEX भी शुरुआती कारोबार में 0.82% नीचे रहा।

आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल कंपनियों से जुड़ी खबरों और कॉरपोरेट अपडेट के चलते आज कई शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। Waaree Renewable Technologies: कंपनी को 120 MWp क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। इसमें सोलर मॉड्यूल की सप्लाई और EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है। Urban Company: कंपनी ने AC कारोबार में एंट्री करते हुए Native Ultra और Native Ultra Air नाम से दो नए एयर कंडीशनर लॉन्च किए हैं। International Gemmological Institute (IGI): कंपनी के प्रमोटर Blackstone समर्थित BCP Asia II Topco करीब 1.55% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसके तहत 67.16 लाख शेयर ब्लॉक डील के जरिए बेचे जाएंगे। Zydus Lifesciences: कंपनी की अमेरिकी सब्सिडियरी को Saroglitazar की नई दवा के आवेदन पर USFDA से Complete Response Letter मिला है। इस वजह से शेयर फोकस में रहेगा। Tata Motors: Automobile Corporation of Goa में शेयर बायबैक के बाद कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 50.17% हो गई है। इसके साथ ही ACGL अब टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी बन गई है। Lemon Tree Hotels: कंपनी ने राजस्थान के पाली में Keys Select होटल शुरू किया है। इससे महाराष्ट्र में उसका ऑपरेशनल पोर्टफोलियो बढ़कर 17 होटल हो गया है। ABS Marine Services: कंपनी को ONGC से अपने प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल Emerald के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब 120.14 करोड़ रुपये है। लिस्टिंग और अन्य शेयरों पर भी नजर आज Mahanadi Coalfields की मेनबोर्ड लिस्टिंग और Watrana Rentals की SME लिस्टिंग होगी। इसके अलावा Brainbees Solutions (FirstCry) का 800 करोड़ रुपये का IPO 2 दिसंबर को खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 105-111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।