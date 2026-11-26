बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरी करने वाले लोगों के लिए सैलरी के साथ ग्रेच्युटी (gratuity) भी एक अहम फायदा है। जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करने के बाद नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो उसे ग्रेच्युटी के रूप में एकमुश्त रकम मिलती है। यह रकम कर्मचारी की आर्थिक जरूरतों में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं होता कि 10 साल नौकरी करने पर कितनी ग्रेच्युटी मिलती है और इसकी गणना कैसे की जाती है।

ग्रेच्युटी की रकम मुख्य रूप से कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और नौकरी के कुल साल पर निर्भर करती है। ऐसे में आइए समझते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹50,000 है और आपने एक ही कंपनी में 10 साल काम किया है, तो आपको कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है।

10 साल नौकरी पर ₹2.88 लाख की ग्रेच्युटी अगर किसी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी (basic salary) और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर ₹50,000 है और उसने एक ही कंपनी में 10 साल तक काम किया है, तो उसे करीब ₹2,88,462 की ग्रेच्युटी मिल सकती है। इसकी गणना ग्रेच्युटी के तय फॉर्मूले से की जाती है।