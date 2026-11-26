Gratuity calculation: 10 साल की नौकरी तो ₹50000 सैलरी पर कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी; देखें कैलकुलेशन
यह लेख बताता है कि 10 साल की नौकरी और ₹50,000 की बेसिक सैलरी व DA पर कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी। इसमें ग्रेच्युटी की गणना का फॉर्मूला और कंपनी द्वारा भुगतान से इनकार करने पर शिकायत प्रक्रिया भी समझाई गई है।
HighLights
10 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी गणना समझें।
₹50,000 सैलरी पर ₹2.88 लाख ग्रेच्युटी।
ग्रेच्युटी न मिलने पर शिकायत कैसे करें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरी करने वाले लोगों के लिए सैलरी के साथ ग्रेच्युटी (gratuity) भी एक अहम फायदा है। जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करने के बाद नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो उसे ग्रेच्युटी के रूप में एकमुश्त रकम मिलती है। यह रकम कर्मचारी की आर्थिक जरूरतों में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं होता कि 10 साल नौकरी करने पर कितनी ग्रेच्युटी मिलती है और इसकी गणना कैसे की जाती है।
ग्रेच्युटी की रकम मुख्य रूप से कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और नौकरी के कुल साल पर निर्भर करती है। ऐसे में आइए समझते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹50,000 है और आपने एक ही कंपनी में 10 साल काम किया है, तो आपको कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है।
10 साल नौकरी पर ₹2.88 लाख की ग्रेच्युटी
अगर किसी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी (basic salary) और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर ₹50,000 है और उसने एक ही कंपनी में 10 साल तक काम किया है, तो उसे करीब ₹2,88,462 की ग्रेच्युटी मिल सकती है। इसकी गणना ग्रेच्युटी के तय फॉर्मूले से की जाती है।
ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला
ग्रेच्युटी = (आखिरी बेसिक सैलरी + DA) × 15 × नौकरी के साल ÷ 26
अब इस फॉर्मूले को ₹50,000 की सैलरी और 10 साल की नौकरी के हिसाब से समझते हैं।
- आखिरी बेसिक सैलरी + DA = ₹50,000
- नौकरी की अवधि = 10 साल
- 15 दिन की सैलरी के आधार पर गणना
कैलकुलेशन:
₹50,000 × 15 × 10 ÷ 26
= ₹75,00,000 ÷ 26
= ₹2,88,462 (लगभग)
यानी 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कर्मचारी को करीब ₹2.88 लाख ग्रेच्युटी मिल सकती है।
कंपनी ग्रेच्युटी देने से मना करे तो क्या करें?
अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने की जरूरी शर्तें पूरी करता है, लेकिन कंपनी रकम देने से इनकार करती है, तो वह संबंधित कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकता है। इसके लिए नौकरी से जुड़े दस्तावेज, सैलरी स्लिप और कंपनी के साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड अपने पास रखना जरूरी है।
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