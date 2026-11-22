बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बंद रहेगा। गुरु नानक जयंती की वजह से NSE- BSE पर 24 नवंबर को ट्रेडिंग नहीं होगी। इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में मंगलवार को ट्रेडिंग बंद (Share Market Closed) रहेगी। इसके बाद अगली छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी।

दोनों एक्सचेंज बुधवार, 25 नवंबर को फिर से खुलेंगे। नियमित सत्र सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:30 बजे समाप्त होगा। प्री-ओपन सत्र सुबह 9 बजे शुरू होगा। छुट्टी के कारण, निवेशकों के पास इस सप्ताह ट्रेडिंग के लिए चार सत्र हैं। सोमवार, 23 नवंबर; बुधवार, 25 नवंबर; गुरुवार, 26 नवंबर; और शुक्रवार, 27 नवंबर।

MCX भी रहेगा बंद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) मंगलवार, 24 नवंबर को सुबह के सत्र में बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। MCX के ट्रेडिंग शेड्यूल के अनुसार, सुबह का सत्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है, जबकि शाम का सत्र शाम 5 बजे शुरू होता है और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रात 11:30 बजे या 11:55 बजे तक चलता है।