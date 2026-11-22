Stock Market Holiday: मंगलवार को बंद रहेगा भारतीय शेयर बाजार, NSE-BSE पर नहीं होगी ट्रेडिंग; ये है वजह
Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार गुरु नानक जयंती के अवसर पर मंगलवार, 24 नवंबर को बंद रहेगा। NSE, BSE और MCX के सुबह के सत्र में ट्रेडिंग नहीं होगी, जबकि शाम का सत्र खुला रहेगा।
HighLights
गुरु नानक जयंती के कारण 24 नवंबर को बाजार बंद रहेगा।
NSE, BSE पर 24 नवंबर को ट्रेडिंग नहीं होगी।
MCX का सुबह का सत्र भी बंद रहेगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बंद रहेगा। गुरु नानक जयंती की वजह से NSE- BSE पर 24 नवंबर को ट्रेडिंग नहीं होगी। इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में मंगलवार को ट्रेडिंग बंद (Share Market Closed) रहेगी। इसके बाद अगली छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी।
दोनों एक्सचेंज बुधवार, 25 नवंबर को फिर से खुलेंगे। नियमित सत्र सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:30 बजे समाप्त होगा। प्री-ओपन सत्र सुबह 9 बजे शुरू होगा। छुट्टी के कारण, निवेशकों के पास इस सप्ताह ट्रेडिंग के लिए चार सत्र हैं। सोमवार, 23 नवंबर; बुधवार, 25 नवंबर; गुरुवार, 26 नवंबर; और शुक्रवार, 27 नवंबर।
MCX भी रहेगा बंद
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) मंगलवार, 24 नवंबर को सुबह के सत्र में बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी।
MCX के ट्रेडिंग शेड्यूल के अनुसार, सुबह का सत्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है, जबकि शाम का सत्र शाम 5 बजे शुरू होता है और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रात 11:30 बजे या 11:55 बजे तक चलता है।
सोना, चांदी और कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के फ्यूचर्स सहित, योग्य कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग शाम के सत्र के दौरान उपलब्ध रहेगी।
शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था बाजार
शुक्रवार को निफ्टी 50 1.12% की बढ़त के साथ 25,800 अंकों पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 1.08% की तेजी के साथ 897.96 अंकों पर बंद हुआ। ट्रेडिंग सेशन के दौरान अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थ और मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले शेयरों में शामिल रहे। इस हफ्ते बैंक शेयरों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, और शुक्रवार को बैंक निफ्टी अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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