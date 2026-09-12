Stock Market Holiday: अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी, BSE-NSE में 3 दिन बंद रहेगी ट्रेडिंग; नोट कर लें दिन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सितंबर में आने वाले हफ्ते तीन दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। यह दिन सोमवार, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के कारण ट्रेडिंग की आधिकारिक छुट्टी होगी। इसके अलावा 19 सितंबर दिन शनिवार और 20 सितंबर दिन रविवार को मिलाकर अगले हफ्ते 3 दिन शेयर बाजार बंद रहेगा। अमूमन शेयर बाजार हफ्ते में दो दिन ही बंद रहता है। अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी की वजह से शेयर बाजार तीन दिन बंद रहेगा।

14 सितंबर को स्टॉक मार्केट क्यों बंद रहेंगे? साल 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसके कारण शनिवार, 12 सितंबर से सोमवार, 14 सितंबर तक लगातार तीन दिनों तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है।